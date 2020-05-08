Pandemi nedeniyle evden çıkamayan Serenay Sarıkaya tatil hatırasını paylaştı!

Komedyen Cem Yılmaz ile yaşadığı ilişkiyle magazin gündeminden düşmeyen Serenay Sarıkaya, bu kez tatil pozuyla sosyal medyada gündem oldu. Ünlü oyuncunun Yunanistan tatilinden olan pozu, hayranlarından binlerce beğeni ve yorum aldı.

"Beni geri götürün"

Ay ışığında dans ettiği anları yayınlayan Serenay Sarıkaya, bir hayli neşeli tatil hatırasıyla takipçilerinden tam not aldı. "Bu anları çok özlüyorum. Beni geri götürün" diyerek arkadaşlarını etiketleyen Serenay, doğal hali ve güzelliği ile de takipçilerinden övgü dolu yorumlar aldı. İşte o yorumlardan bazıları...

- Şu güzelliğe bak ya Serenay Sarıkaya farkı

- Çok güzelsin

- Sen tam bir bebeksin

- Çok seviyorum çok