search menu
search
close

Renk veren çamaşır lekesi nasıl çıkar amonyak dökebilirsiniz!

Renk veren çamaşır lekesi nasıl çıkar? Oldukça can sıkıcı bir durum olan renk veren çamaşır lekesi sorununun çözümünün ne olduğunu sizler için araştırdık.

Renk veren çamaşır lekesi nasıl çıkar amonyak dökebilirsiniz!
-A A+

Renk veren çamaşır lekesi nasıl çıkar? Oldukça sık karşılaşılan bu durumdan kurtulmanın pratik yollarını sizler için hazırladık. Artık kıyafetlerinizi çöpe atmak zorunda kalmayacaksınız. Peki nasıl? gelin bu sorunun yanıtı hep beraber öğrenelim. İşte renk veren çamaşır lekesini çıkarmanın püf noktaları! 

KIYAFETİNİZİN ÜZERİNE ALKOL DÖKÜN 

Yapmanız gereken şey üstünde renk çıkmış olan kıyafetinizi makineye atmadan önce izopropil alkolü lekenin üzerine dökmek. Ardından çok yüksek olmayan bir sıcaklıkta yıkamak. Hepsi bu kadar! 

SİRKEDEN YARARLANABİLİRSİNİZ 

Boyanmış kıyafetlerin üzerine kür olarak kullanabileceğiniz amonyak ve sirke çözeltisinden yararlanabilirsiniz.  Bir fincan amonyak içerisine bir fincan beyaz sirkeyi ayrı bir yerde karıştırınız. Bir sünger veya temiz bir kumaş bez ile leke üzerine uygulayınız. Ardından yıkayın. Kıyafetinizin üzerindeki lekelerin çok kolay bir şekilde çıktığını göreceksiniz. 

SIVI DETERJAN UYGULAYABİLİRSİNİZ 

Renk veren çamaşır lekesinden kurtulmanın bir başka yolu da sıvı deterjan eklemektir. Bir leğenin içerisine kıyafeti koyup üzerini de kapatacak şeklinde su ekleyip sıvı deterjan ilave edin. Bir saat bekletmeniz yeterli olacaktır. Ardından durulayabilirsiniz. 

 

Yepyeni bir tatil akımı: Staycation ile tanışın! Yepyeni bir tatil akımı: Staycation ile tanışın!
Giysilerinizdeki deodorant lekelerinden kurtulun! Giysilerinizdeki deodorant lekelerinden kurtulun!
Pratik Bilgiler
Makyajsız da güzel görünmenin sırrı burada! Makyajsız da güzel görünmenin sırrı burada!
Güzellik
En Güncel Galeriler
Öpüşmek kısır yapabilir!
Öpüşmek kısır yapabilir!
Ebru Şallı'nın ayna pozları olay yarattı sosyal medya yıkıldı
Ebru Şallı'nın ayna pozları olay yarattı sosyal medya yıkıldı
Fahriye Evcen dergiye kapak oldu! Pozlarıyla hayran bıraktı!
Fahriye Evcen dergiye kapak oldu! Pozlarıyla hayran bıraktı!
Bu kez kaçamadı! Sibel Can yıllar sonra bikinili görüntülendi!
Bu kez kaçamadı! Sibel Can yıllar sonra bikinili görüntülendi!
Bu besinler cilt kırışıklıklarını engelliyor!
Bu besinler cilt kırışıklıklarını engelliyor!
Avşar kızından bomba paylaşım! Resmen meydan okudu!
Avşar kızından bomba paylaşım! Resmen meydan okudu!
Önceki Haberler
Reflüsü olan hastalar nasıl beslenmeli?
Reflüsü olan hastalar nasıl beslenmeli?
Murat Dalkılıç, Hande Erçel'in yakın arkadaşı ile aşk yaşıyor!
Murat Dalkılıç, Hande Erçel'in yakın arkadaşı ile aşk yaşıyor!
Yok böyle lezzet: Tavuklu sebze dizmesi
Yok böyle lezzet: Tavuklu sebze dizmesi
Hamdi Alkan'ın eşi Selen Görgüzel'den kayalıklardaki pozu mest etti!
Hamdi Alkan'ın eşi Selen Görgüzel'den kayalıklardaki pozu mest etti!
Hadise'nin yeni sevgilisi Mehmet Dinçerler'in gençlik fotoğrafı olay!
Hadise'nin yeni sevgilisi Mehmet Dinçerler'in gençlik fotoğrafı olay!
İşte evde tırnak eti bakımının pratik yolu!
İşte evde tırnak eti bakımının pratik yolu!
Kadir Doğulu'nun Serra Arıtürk'le samimi görüntülerine tepki yağdı
Kadir Doğulu'nun Serra Arıtürk'le samimi görüntülerine tepki yağdı
Kuru ve kabarık saçları olanlar buraya!
Kuru ve kabarık saçları olanlar buraya!
Yorumlar