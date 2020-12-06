Sağlıklı kahve türleri neler zerdeçallı kahve sindirimi kolaylaştırıyor!

Kültürümüzün olmazsa olmazı olan kahvenin faydaları saymakla bitmiyor. Diyabet riskini azaltmadan, kolesterolü düşürmeye; astım riskini düşürmeden, ağrı kesici özelliğine kahve vücudumuz için oldukça faydalı bir içecek. Her gün tükettiğiniz kahveyi daha da sağlıklı bir hale getirmek mümkün! İşte kahvenizi vitamin deposu yapacak öneriler!

Kahveye eklenen bir miktar zerdeçal sindirimi kolaylaştırıyor

Dünyada "altın baharat" olarak tanınan zerdeçal ile mutlaka tanışın! Kahvenize ekleyeceğiniz bir miktar zerdeçalın araciğerinizi yenilemeye, sindiriminizi hızlandırmaya ve depresyonla savaşmaya büyük katkısı var. 1 tatlı kaşığı rendelenmiş taze zerdeçal ile hazırlayacağınız latte sayesinde bu etkileri siz de hissedebilirsiniz.

Maca tozu

Uzun yıllardır doğurganlığı artırmak için kullanılan Maca bitkisi, aynı zamanda cinsel gücü artırmak için de tüketiliyor. 20'den fazla amino asit, protein ve C vitamini içeren Maca tozundan kahvenize 1 çay kaşığı ekleyebilirsiniz. Ancak Maca tozunuzun raf ömrünü uzatmak için buzdolabında saklamayı unutmayın!

Kakao ekleyin

Anti-enflamatuar etkiye sahip kakao; tansiyonu dengeler, HDL (iyi) kolesterolü artırır ve LDL (kötü) kolesterolü düşürür. Depresifi ruh halini iyileştirmede de çok etkilidir. Kahvenize ekleyeceğiniz 1 çorba kaşığı kakao ile hazırlanacak bir mocha çok rahatlatıcı olabilir.

Kalp sağlığı için tarçınlı kahve

Binlerce yıldır tarçının faydalarından hem bir baharat olarak hem de tıbbi amaçlarla yararlanıyoruz. Özellikle 'gerçek tarçın' olarak anılan Seylan tarçını inanılmaz faydalara sahip. Yarım çay kaşığı tarçını kahvenize ekleyerek hem bağışıklığınızı güçlendirebilir hem de yüksel antioksidan sayesinde hücrelerinizi arındırabilirsiniz. Tarçının kalp ve beyin sağlığı üzerindeki faydaları da oldukça fazla. Aynı zamanda kansere karşı savaşta çok güçlü bir yardımcı.

Kahveye mantar eklemek çarpıntıyı engelliyor!

Kahveye mantar eklemek kulağa garip gelebilir. Ancak kahveye bir miktar mantar tozu eklemek mide ve bağırsaklar için de rahatlatıcı bir etki yaratır. Üstelik pek çok insanda kafeine bağlı olarak ortaya çıkan sinirlilik ve çarpıntı hissini de büyük ölçüde engelliyor. Bunun için Reishi mantarını tercih edebilirsiniz. Öğütülmüş mantar tozlarını aktarlarda bulmak mümkün.

Zencefil kas ağrıları için etkili

Kahvenizi biraz daha aromatik hale getirmek istiyorsanız zerdeçal çok iyi bir seçenek olabilir! Özellikle kas ağrılarını dindirmede çok etkili bir güce sahip olan bu doğal lezzet, vücuttaki iltihabı kurutmada da oldukça başarılı. 1 çay kaşığı toz zencefili kahvenize ekleyerek tüm bu faydalardan yararlanabilirsiniz!