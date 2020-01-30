Kolay kek nasıl yapılır bir dilim yemek yetmeyecek!

Çatkapı gelen misafirlerinize hızlıca yapabileceğiniz kolay bir kek tarifi arıyorsanız bu tarif tam da size uygun. Yumuşacık yapısı, damla çikolatalarının verdiği eşsiz tat ile harika bir kolay kek tarifi. Sevdiklerinizle çayın ya da kahvenin yanında keyfini sürebileceğiniz bir lezzet. İşte kolay damla çikolatalı kek tarifi...

Kolay kek malzemeler:

3 adet yumurta

1 su bardağı toz şeker

1 su bardağı süt

Yarım su bardağı sıvı yağı

2 paket kabartma tozu

1 paket vanilya

Yarım çay bardağı damla çikolata

Kolay kek yapılışı:

Toz şekeri, yumurtayı bir kaba koyun ve çırpın. Üzerine sütü, sıvı yağı, vanilyayı, kabartma tozunu ilave edin ve çırpmaya devam edin. Unu azar azar ilave edin. Damla çikolatayı ilave edip, karıştırın. Kek kalıbını yağlayıp unladıktan sonra kek hamurunu içine döküp eşit şekilde kalıba yayın. Önceden ısıtılmış 170° fırında 30 dakika pişirin. Afiyetler olsun...