Yumurta çiçeğinin faydaları neler kanseri önlüyor!

Beyaz patlıcan, patlıcan çiçeği ve süs patlıcan olarak adlandırılan yumurta çiçeğinin ne olduğunu hiç duymuş muydunuz? Çok fazla bilinmeyen bu bitkinin insan sağlığına olan faydalarını duyunca çok şaşıracaksınız. Yapılan araştırmalarda bu bitkinin vücuttaki kanserli hücreleri bile önlediği ortaya çıkmıştır. Biz de elmaelma.com olarak yumurta çiçeğinin bilinmeyen faydalarını sizler için hazırladık. İşte yumurta çiçeğinin bilinmeyen faydaları!

Midedeki sıvı oranını dengeliyor

Yumurta çiçeğinin faydaları saymakla bitmiyor. Midedeki sıvı oranını dengelemeye yardımcı olan bir besindir. Reflü ve gastirit gibi hastalıkları önler. Uyku problemi olan kişiler içinde oldukça faydalıdır.

Vitamin ve mineral bakımından zengin

Yumurta çiçeği beyaz ve açık sarı renktedir.Yumurta çiçeği potasyum ve kalsiyum bakımından oldukça zengindir. Ancak zehirlenme ihtimali olduğundan dolayı gerekli miktarda sağlayamazsa da yüzde 30 oranlık ihtiyacı giderir.

Aşırı tüketimi zehirlenmeye neden oluyor

Beyaz patlıcan Asya'da yetiştirilen ve buradan tüm dünyaya yayılan bir tropikal meyvedir. Bir diğer adıda yumurta çiçeğidir. Süs bitkisi olarak yetiştirilen yumurta çiçeğinde murta çiçeği, kalsiyum, fosfor, lif, potasyum, A ve C vitaminleri bulunur. Bu bitkinin aşırı derecede tüketilmesi zehirlenmeye neden olmaktadır. Aynı zamanda tüketileceği zaman pişirilmesi gerekmektedir.

Beyin sağlığı açısından sağlıklı

Yumurta çiçeği beyin sağlığı açısından oldukça etkilidir. Bunun yanı sıra depresyona ve strese iyi gelmektedir. Beyinde oluşan nörolojik hastalıkların yaşanmasını da önlemektedir.

Saçların parlak görünmesini sağlıyor

Yumurta çiçeği saç diplerine de oldukça iyi geliyor. Hücrelerin güçlenmesini sağlayan yumurta çiçeği ezilerek saç diplerine sürüldüğü zaman hem dökülme hem de kepeklenmenin önüne geçmektedir. Bunun yanı sıra saçların parlak ve canlı görünmesini sağlamaktadır.