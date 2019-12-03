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Zencefilin faydaları neler mide bulantısını önlüyor!

Güçlü anti-inflamatuar özelliklere sahip eski bir baharat olan zencefilin mide bulantısını anında kestiğini biliyor muydunuz? İşte bilinmeyen faydaları!

Zencefilin faydaları neler mide bulantısını önlüyor!
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Dünyanın hemen hemen her kültüründe yer alan tam bir şifa kaynağı olarak bilinen zencefilin faydalarını duymuş muydunuz? En çok kullanılan baharatlardan olan zencefil, mide bulantısını önlemesinden tutun da soğuk algınlığı ve gribe iyi gelmesine kadar pek çok konuda fayda sağlamaktadır. Elmaelma.com olarak sizlere zencefilin bilinmeyen faydalarının neler olduğunu araştırdık.

 Mide bulantısını hafifletiyor 

Zencefilin hamilelikte sabah bulantıları ile bağlantılı mide bulantısı ve kusmanın tedavisine yardımcı olduğu ortaya çıkmıştır. Özellikle kemoterapi gören hastalar içinde fayda sağladığı bilinmektedir. 

Soğuk algınlığı ve gribe iyi geliyor 

Zencefilin bir diğer faydası da soğuk algınlığı ve grip gibi hastalıklara iyi gelmesidir. Vücudu sıcak tutmak için çay şeklinde kullanılabilir.

Aşırı gaz birikimini önlemektedir 

Zencefil çok güçlü bir gaz gidericidir.Küçük bir parça zencefil çiğneyerek gazı sağlıklı bir şekilde dışarıya atabileceksiniz. bunun yanı sıra gazın tekrar birikmesini de önleyebileceksiniz.

Kilo vermenize yardımcı olabilir

Çalışmalar zencefilin kalori yakımına ve açlığı azaltmaya yardımcı olabileceğini göstermiştir.

 

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