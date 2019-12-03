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Kestanenin yararları neler iştahı arttırıyor!

Kış aylarının sıcak sıcak tüketilen enfes yiyeceği kestanenin faydalarını okuyunca inanamayacaksınız. İşte kestanenin bilmediğiniz yararları!

Kestanenin yararları neler iştahı arttırıyor!
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Kış aylarının gelmesiyle eski günlerde sobanın üzerinde pişirilen şimdi ise sokakta satılan enfes tadıyla kestane, vücutta yarattığı faydalarla şaşırtıyor. Mineral açısından zengin olan kestane güçlü bir demir, magnezyum, kalsiyum, fosfor ve çinko kaynağıdır. Ayrıca barındırdığı antioksidanlar vücudun arınmasına yardımcı olur. Lif alımı tokluk hissiyatı vermesinden dolayı da kilo vermek isteyenlere yardımcı olur. Kestanenin diğer faydaları haberimizin devamında.

Karaciğer dostu

Kestane içerdiği vitamin ve minerallerlerle tam bir karaciğer dostu. Karaciğere ve mideye çok iyi geliyor.

Enerji veriyor

Kestane C, B1 ve B2 vitaminleri açısından oldukça zengindir. Bu vitamin ve mineraller saysesinde enerji verir. Halsizliğe ve yorgunluğa iyi gelir.

Hücreleri yeniler

Vücuttaki pek çok hücrenin yenilenmesinde kestane önemli bir yer tutar. İnsana sakinlik verir. Kan dolaşımını düzenler ve hızlandırır. Dozunda tüketilmek şartıyla, basur ve varislerin tedavisinde de büyük fayda sağlar.

Kas sistemini güçlendiriyor

Kalp ve kas sisteminin uyarılmasını ve organizmanın su dengesini sağlar. Kestane, kasları kuvvetlendiren bir yiyecektir. Cinsel gücü arttırıcı etkiye sahiptir. Hemoroit şikâyetlerinin azalmasında etkilidir. 

İştah açıyor

İştahsızlık sorunu olanlar için birebir olan kestane içerdiği zengin vitamin ve minerallerle özellikle çocuklar için, iştah açmada en önemli besinlerden biridir.

3 tanesi bir dilim ekmekle eşdeğer

Kestane tüketilirken kalorisi de göz önünde bulundurulmalı. C ve B grubu vitaminleri, potasyum, magnezyum, demir, fosfor açısından zengin olan kestane, 3 orta boy olarak tüketildiğinde 1 dilim ekmek ile eşdeğer kaloriye sahip.

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