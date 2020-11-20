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Ünlü oyuncu Didem Balçın sosyal medya paylaşımıyla anne olacağını duyurdu!

Avukat Can Aydın'la mayıs ayında evlenen oyuncu Didem Balçın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla bebek beklediği haberini verdi.

Ünlü oyuncu Didem Balçın sosyal medya paylaşımıyla anne olacağını duyurdu!
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Kuruluş Osman dizisinde Selcan Hatun rolüyle izleyici karşısına çıkan oyuncu Didem Balçın, aylar önce gittiği Baby Shower'da İngilizce "Mom" (anne) yazılı bir maskeyle poz verdi. Aynı pozu aylar sonra Instagram hesabından paylaşan Balçın, bu kez takipçilerine bebek müjdesi verdi.

"Huzurla ve sağlıkla gel minik melek"

Bebek beklediğini Instagram hesabından yaptığı paylaşımla duyuran oyuncu "Henüz farkında bile değilken ama çok istiyorken çekilmiştik bu fotoğrafı… Çok özel ve güzel bir gündü. Huzur doluydu. Şimdi huzurla ve sağlıkla gel minik melek. Baban, ben ve bir sürü kişi seni heyecanla bekliyor. Dileğimiz isteyen herkese nasip etsin Allah bu güzel duyguyu. Mutlu ve sağlıklı günler olsun hepimize. Dualarınızı eksik etmeyin, arada yollayın bize" dedi.

Ünlü oyuncular tebrik mesajları yağdırdı

Balçın'ın paylaşımına kısa sürede beğeni yağarken Neslişah Düzyatan, Derya Şensoy, Burçin Abdullah, İdil Fırat ve Rojda Demirer gibi ünlü isimler tebrik yorumlarında bulundu.

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