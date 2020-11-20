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Makarna mantısı nasıl yapılır eşsiz bir lezzet!

Yapılışı oldukça pratik, kısa süre içerisinde hazırlayacağınız bu tarife bayılacaksınız. Peki makarna mantısı nasıl yapılır? İşte tarifi...

Makarna mantısı nasıl yapılır eşsiz bir lezzet!
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Yemek yapmak için çok fazla vakti olmayanlara özel harika bir önerimiz var. Makarna mantısını duymuş muydunuz. Oldukça pratik bir şekilde hazırlanan bu tarif hem lezzetli hem de kolaylıkla hazırlayabileceğiniz türden. İster kendiniz için isterseniz de davetsiz misafirlerniz için hazırlayacağınız bu enfes lezzete bayılacaksınız. Peki makarna mantısı nasıl yapılır? Malzemeleri neler? İşte tüm malzeme listesi ve hazırlanışı ile makarna mantısı tarifi! 

Malzemeler:

 230 gr orta yağlı kıyma, 6-7 yaprak maydanoz, 1 adet iri kuru soğan, 1 diş sarımsak, tuz, karabiber, Yarım paket mantı makarna, Ön haşlama için 1 litre su
2 çorba kasesi sarımsaklı yoğurt, 2 yemek kaşığı tereyağı, 4 yemek kaşığı sıvıyağ, kırmızı pul biber, kuru nane

Hazırlanışı:

Soğanı 4 parçaya bölüp blendera alın. Üzerine sarımsak, maydanoz, tuz ve karabiberi ekleyip 10-15 saniye çalıştırın. Malzemeler parçalanınca kıymayı ekleyip iyice karışıncaya kadar blenderi çalıştırmaya devam edin. İç harç hazır olunca makarnaları tuz ve yağ eklediğiniz 1 litre kaynar suda 4 dakika kadar haşlayın.
Haşlanan makarnaları daha fazla pişip yumuşamaması için süzüp soğuk sudan geçirin. Haşlanan makarnalara iç harcı doldurun ve tencereye alın. Tüm makarna bitince su ısıtıcısında 3-4 su bardağı su kaynatın. Yavaşça makarnaların üzerini 1 parmak geçecek kadar su ilave edin. Suya biraz zeytinyağı ve tuz ekleyin. Makarnalar ve kıymalar pişinceye kadar kısık ateşte yaklaşık 10 dakika pişirin.
Pişen makarnaları kevgirle servis tabağına alın üzerine sarımsaklı yoğurt dökün.
Son olarak sıvıyağ ve tereyağı bir cezveye alıp üzerine kırmızıbiberi ekleyip 1 dakika kadar kızıdırın. Makarnaların üzerine dökerek servise hazır hale getirebilirsiniz. Afiyet olsun...

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