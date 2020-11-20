Maske takmadığı için iki kez ceza alan Merve Boluğur, yine maskesiz görüntülendi

Oyuncu Merve Boluğur, önceki akşam bir arkadaşıyla Mecidiyeköy'de basın mensupları tarafından görüntülendi. Yemek sonrası mekandan bir erkek arkadaşıyla çıkan oyuncunun yine maske takmaması dikkat çekti.

Soruları yanıtsız bıraktı

Daha önce iki kez maskesiz dolaştığı için ceza kesilen Boluğur'a "Neden maske takmıyorsunuz?", "Son zamanlarda hiç test yaptırdınız mı?" soruları yöneltildi. Oyuncu, soruları yanıtsız bırakarak arkadaşının çevirdiği taksiye bindi. Yanındaki arkadaşı, Merve Boluğur'un görüntülenmesini eliyle engellemeye çalıştı.

Kaynak: Hürriyet