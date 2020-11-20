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Seren Serengil Gökhan Çıra'nın eşi Selin Ciğerci'yi Melisa Emirbayer ile aldattığını iddia etti

Seren Serengil, Gökhan Çıra'nın eşi Selin Ciğerci'yi Melisa Emirbayer ile aldattığını öne sürdü. Selin Ciğerci bunun üzerine Emirbayer’in boğazına bıçak dayadı.

Seren Serengil Gökhan Çıra'nın eşi Selin Ciğerci'yi Melisa Emirbayer ile aldattığını iddia etti
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Söylemezsem Olmaz'da Seren Serengil'in ortaya çıkardığı bu iddiaya göre; Gökhan Çıra eşi Selin Ciğerci'yi, sunucu Melisa Emirbayer ile aldattı. Aldatıldığını öğrenen Ciğerci, Emirbayer’i bulup boğazına bıçak dayayarak “kocama yaklaşma” diye tehdit etti! Skandal olayı duyuran Seren Serengil, bunları kendisine Emirbayer’in anlattığını söyledi.

İddialar sonrası Melisa'yı takibi bıraktı

Futbolcu Gökhan Çıra'nın Melisa Emirbayer'in sosyal medyada bazı fotoğraflarını beğenmesi iddiaları güçlendirirken söylentilerin ardından ünlü sunucuyu takipten çıkması ve beğenilerini çekmesi dikkatlerden kaçmadı.

Selin Ciğerci kimdir?

Selin Ciğerci, bir dönem Wipeout isimli programda da yarışan Selin Ciğerci, Demet Akalın ve Fatih Ürek'in de yakın arkadaşıdır. 

Zeytinburnu’da bir gecekonduda büyüdü ancak babasının işleri iyi gidince hayatı da değişti. Selin Ciğerci, bir dönem Asuman Krause tarafından sunulan yarışma programı Wipeout’a katıldı. 

Baba tarafı Konya, anne tarafı ise Kastamonulu olan Selin Ciğerci, 1984 yılın dünyaya geldi.  Selin Ciğerci 35 yaşındadır.

 

 

 

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