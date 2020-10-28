Elleri ve parmakları incelten egzersizler neler parmak ayırma egzersizi yapın!

Ellerinin ve parmaklarının daha ince görünmesini isteyenler için harika bir önerimiz var. Bazı kişiler kalın bulduğu dolma parmaklara sahiptir. Bu nedenle zayıflamak için çaba harcamaktadırlar. Zayıflamadan da ince parmaklara sahip olabilirsiniz. Ellerinizin daha zarif görünmesini istiyorsanız evde uygulayacağınız bu basit hareketlerle parmaklarınızı ve ellerinizi inceltebilirsiniz. İşte elleri ve parmakları incelten egzersizler!

Parmak ayırma egzersizi

Parmak ayırma egzersizi için, ilk olarak ellerinizi düz bir şekilde öne doğru uzatın. Aynı zamanda avuçlarınız da yere doğru baksın. Daha sonra parmaklarınızı birbirine sıkı bir şekilde birleştirin. Parmak aralarını tam olarak kapatmayın, aralarında biraz boşluk olsun. Parmak ayırma egzersizini bu şekilde 3 set olarak, 6 defa yapın. Bir süre sonra el ve parmaklarınızdaki rahatsız olduğunuz görünümden tamamen kurtulabilirsiniz. Bu egzerisizi düzgün olarak uygularsanız parmaklarınızın inceldiğini göreceksiniz.

Yumruk açma egzersizi

Ellerinizin daha güzel ve zarif görünmesini sağlamak istiyorsanız bu egzersizleri düzenli bir şekilde uygulamanız gerekiyor. Bu egzersizlerden en çok uygulananlardan biri de yumruk açma egzersizidir. Yumruk açma egzersizinde ilk olarak yumruğunuzu tüm gücünüzle sıkın. Daha sonra ise parmaklarınızı öne doğru tam olarak şekilde açın. Yumruk açma egzersizini iki elinize aynı anda yapın. Bu hareketi yaklaşık olarak 6 tekrar şeklinde düzenli olarak tekrarlayın.

Top sıkma egzersizi

Parmakları incelten hareketlerden en çok bilineni top sıkma egzersizidir. Top sıkma egzersizini uygulamak için yapmanız gereken tek şey bir spor mağzasından küçük ve esnek bir top almanız olacaktır. Top ile yapacağınız bu egzersizi her gün düzenli olarak uygularsanız, parmaklarınızın kısa süre içerisinde inceldiğini fark edeceksiniz.

Parmak egzersizi

Elleri ve parmakları inceltmek uygulamanız gereken bir başka hareket ise parmak egzersizleridir. Yapmanız gereken şey, elinizi herhangi bir yere sabit şekilde temas edin ve el ayasıyla zemin arasında herhangi bir boşluk olmadığından emin olmak.Daha sonra parmaklarınızı teker teker olacak şekilde, yukarı doğru kaldırmak. Düzenli olarak uygulamanız dahilinde parmaklarınızın inceldiğini fakr edeeksiniz.