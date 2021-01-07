search menu
search
close

Kerem Bürsin'in Hande Erçel mesajına yorum yağdı!

Hande Erçel, kanepeye uzanırken verdiği pozu Instagram hesabından yayınladı Erçel'e aşk yaşadığı söylentileri çıkan Kerem Bürsin'in yaptığı yorum olay oldu.

Kerem Bürsin'in Hande Erçel mesajına yorum yağdı!
-A A+

Murat Dalkılıç'tan ayrılan oyuncu Hande Erçel (27) ile kendisinden altı yaş büyük meslektaşı Kerem Bürsin, aksini iddia etseler de aşk yaşadıkları yönündeki haberlerle magazin gündeminde sıkça yer alıyor.

Hayranları yorum yağdırdı

Kerem Bürsin'in yaklaşık üç milyon beğeni alan 'Sen Çal Kapımı' dizisindeki rol arkadaşının fotoğrafının altına alev emojisi koyması gözden kaçmadı. Bunun üzerine Hande Erçel'in hayranları, "Ooo enişte hoş geldin", "Birbirinize çok yakışıyorsunuz", "Hadi artık aşk yaşayın" minvalinde yorumlarla yanıt verdi.

Kerem dedikoduları yalanlamıştı

Kerem Bürsin, daha önce güzel oyuncu ile ilişki iddialarını yalanlamış, "Hande müthiş bir insan. Sıfır egosu var. Beni motive ediyor. Kendimi çok şanslı hissediyorum" demişti.

Yepyeni bir tatil akımı: Staycation ile tanışın! Yepyeni bir tatil akımı: Staycation ile tanışın!
Bu dekorasyon önerileri ile ofis masanızı renklendirin! Bu dekorasyon önerileri ile ofis masanızı renklendirin!
Dekorasyon
Damaklarınız şenlenecek: Sarımsaklı un çorbası tarifi Damaklarınız şenlenecek: Sarımsaklı un çorbası tarifi
Çorba
En Güncel Galeriler
Ev hallerini paylaşan Duygu, sevgilisinin kucağında poz verdi!
Ev hallerini paylaşan Duygu, sevgilisinin kucağında poz verdi!
Kim der ki 51 yaşında! Jennifer Lopez bikinili pozlarıyla mest etti
Kim der ki 51 yaşında! Jennifer Lopez bikinili pozlarıyla mest etti
Nihal Candan otel odası pozlarıyla sosyal medyayı yıktı geçti!
Nihal Candan otel odası pozlarıyla sosyal medyayı yıktı geçti!
Seren, zayıflama ameliyatı olduğuna bin pişman!
Seren, zayıflama ameliyatı olduğuna bin pişman!
Merve Taşkın'ın banyo pozu sosyal medyada olay oldu!
Merve Taşkın'ın banyo pozu sosyal medyada olay oldu!
Sırp model Jovana'nın cesur paylaşımları sınırları zorladı!
Sırp model Jovana'nın cesur paylaşımları sınırları zorladı!
Önceki Haberler
Ekranlara dönmesi beklenen Kurtlar Vadisi'yle ilgili yeni gelişme!
Ekranlara dönmesi beklenen Kurtlar Vadisi'yle ilgili yeni gelişme!
Tırnak kırılması nasıl önlenir?
Tırnak kırılması nasıl önlenir?
Yumuşacık dudaklara sahip olmanın sırrı burada!
Yumuşacık dudaklara sahip olmanın sırrı burada!
Dar ayakkabı nasıl genişletilir! İşte en etkili yöntemi!
Dar ayakkabı nasıl genişletilir! İşte en etkili yöntemi!
Kömür maskesi ile cildinizi yenileyin!
Kömür maskesi ile cildinizi yenileyin!
Sosyal medya hesabından paylaştı! İşte Hadise'nin doğal hali!
Sosyal medya hesabından paylaştı! İşte Hadise'nin doğal hali!
Huzursuz bağırsak sendromu nasıl tedavi edilir?
Huzursuz bağırsak sendromu nasıl tedavi edilir?
"Örnek olmak istedim" diyen Alişan canlı yayında korona aşısı yaptırdı
"Örnek olmak istedim" diyen Alişan canlı yayında korona aşısı yaptırdı
Yorumlar