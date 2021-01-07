Kerem Bürsin'in Hande Erçel mesajına yorum yağdı!

Murat Dalkılıç'tan ayrılan oyuncu Hande Erçel (27) ile kendisinden altı yaş büyük meslektaşı Kerem Bürsin, aksini iddia etseler de aşk yaşadıkları yönündeki haberlerle magazin gündeminde sıkça yer alıyor.

Hayranları yorum yağdırdı

Kerem Bürsin'in yaklaşık üç milyon beğeni alan 'Sen Çal Kapımı' dizisindeki rol arkadaşının fotoğrafının altına alev emojisi koyması gözden kaçmadı. Bunun üzerine Hande Erçel'in hayranları, "Ooo enişte hoş geldin", "Birbirinize çok yakışıyorsunuz", "Hadi artık aşk yaşayın" minvalinde yorumlarla yanıt verdi.

Kerem dedikoduları yalanlamıştı

Kerem Bürsin, daha önce güzel oyuncu ile ilişki iddialarını yalanlamış, "Hande müthiş bir insan. Sıfır egosu var. Beni motive ediyor. Kendimi çok şanslı hissediyorum" demişti.