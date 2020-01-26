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Evde sıvı sabun nasıl yapılır hem pratik hem ekonomik!

Sıvı sabunlara kuruş para vermeden evde hazırlayacağınız yöntemle tamamen organik sıvı sabun hazırlayabilirsiniz! İşte tarifi!

Evde sıvı sabun nasıl yapılır hem pratik hem ekonomik!
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Sıvı sabuna para vermeden evde kendinizin de hazırlayabileceğini biliyor muydunuz? Hem pratik hem de ekonomik olan bu yöntem sayesinde, artık dışarıdan sıvı sabun almanıza gerek kalmayacak.Peki evde sıvı sabun nasıl yapılır? İşte sıvı sabunun malzemeleri ve yapılış tarifi...

Malzemeler; Bir kalıp zeytinyağlı doğal sabun, içme suyu, bir yemek kaşığı zeytin yağı, bir yemek kaşığı limon suyu, bir tatlı kaşığı menekşe yağı ve biraz da karbonat.

YAPILIŞI:  Öncelikle kalıp sabunu bir kaba alıp üzerine bir litre kaynar su döküyoruz ve bir gece bu şekilde bekletiyoruz. Bunu yapmamızın sebebi kalıp sabunun yumuşamasını sağlamaktır. Ertesi gün sabunu bıçakla ufak parçalara ayırıp, blendere alıp iyice ezilmesini sağlıyoruz. Sabunumuzun cıvık hamur kıvamına gelmiş olması lazım.Bu kıvamın üzerine su ekleyerek kıvamı iyice inceltelim. İncelttiğimiz sıvı sabunun içerisine limon suyunu, zeytin yağını ve menekşe yağını ekleyelim. Menekşe yerine diğer güzel kokan çiçek yağlarını da ekleyebilirsiniz. Kokuyu az ya da çok koyabilirsiniz.

Sonra elde ettiğimiz bu sıvı sabunu pompası olan sıvı sabun kutusuna dökün. Bu şekilde istediğiniz gibi sıvı sabunu kullanabilirsiniz. Ayrıca cıvık hamur kıvamında kalan diğer artan sabunumuzu da sıvı sabununuz her bittiğinde menekşe yağı ile inceltip kullanmaya devam edebilirsiniz. Bu sabun size bir seneye yakın yetebilir. Gördüğünüz gibi bundan sonra sıvı sabunlara kuruş para vermeden tamamen organik sıvı sabunu kullanabilirsiniz.

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