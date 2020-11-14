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İyi çay nasıl demlenir işte püf noktaları!

İyi çay demlemenin püf noktasının ne olduğunu biliyor muydunuz? Meğer tüm sırrı doğru sıcaklığı ayarlamaktaymış!

İyi çay nasıl demlenir işte püf noktaları!
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Mükemmel bir kahvaltının sırrı hiç kuşkusuz iyi demlenmiş güzel bir çaydan geçiyor. Özellikle soğuk havalarda sohbetlerinize eşlik eden bu şahane içeçek güzel demlendiği zaman tadına doyum olmuyor. Fakat bazen bilmeden yaptığımız bir hata çayın güzel demlenememesine neden oluyor. Peki iyi çay nasıl demlenir? Dikkat etmeniz gereken en önemli şey çayı, doğru sıcaklıkta demlediğinizden emin olmak olacaktır. İşte iyi çay demlemenin diğer püf noktaları! 

İyi çay demlemenin püf noktaları

1. Demliğinizi sıcak su ile önceden ısıtın. Sonra suyu dökün. Kokusuz süzgeç ya da filtre kullanın.


2. Çayınızı porsiyonlayın (Her fincan için yaprak çaylar: 1 tepeleme tatlı kaşığı; kırık çaylar: 1 tatlı kaşığı seviyesi).


3. Yeni kaynayan suyu çay yapraklarının üzerine dökün. (Dikkat: yeşil çayı demlerken su kaynadıktan sonra 80 dereceye düşmesini bekleyin, aksi takdirde yapraklar yanar.)


4. Çay yapraklarına sıcak su temas ettiğinde aroma demliğe yayılmaya başlar. Çay yapraklarının rahat açılıp tadını en etkili şekilde suya bırakması için yeterli alana ihtiyaç vardır.


5. Bir süre sonra çay yapraklarındaki aktif bileşenleri ortaya çıkar ve aromasını suya bırakır.


6. Çayın demlenmesindeki en önemli etken demlenme süresidir. Arzulanan demlenme süresinden sonra süzgeci çıkarıp kabına koyun.


Şimdi çayınız hazır!!!

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