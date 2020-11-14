Köfteli çorba nasıl yapılır leziz mi leziz!

Köfteli çorba nasıl yapılır? Malzemeleri neler? Soğuyan havalarda içinizi ısıtacak şahane bir lezzetle karşınızdayız. Hem besleyici hem de lezztli olan bu çorba tarifi sofralarnızın vazgeçilmezi olmaya aday olacak. İşte malzeme listesi ve yapılışı ile karşınızda!

Malzemeler:

3 yemek kaşığı ayçiçek yağı

1 adet orta boy kuru soğan

6 su bardağı sıcak su

1/2 su bardağı kesme makarna (arzuya göre)1 çay kaşığı tuz

Köftesi için:

300 gramaz yağlı kıyma

2 yemek kaşığıkırık pirinç

1 yemek kaşığıun

1 çay kaşığıpul biber

1/4 çay kaşığıtuz

1/4 çay kaşığıkarabiber

Terbiyesi için:

1 adetyumurta

4 yemek kaşığıyoğurt

2 yemek kaşığıun

Sosu için:

2 yemek kaşığıayçiçek yağı

1 çay kaşığıtoz kırmızı biber

Hazırlanışı:

Köfte hazırlığı için; az yağlı kıymayı derin bir karıştırma kabına alın. Kırık pirinç, pul biber, tuz ve karabiber ilavesiyle yoğurun.Ellerinizi hafifçe ıslattıktan sonra köfte harcından misket büyüklüğünde parçalar kopartın. Avuç içinizde yuvarlayarak köfte şeklini verin.Unu geniş bir tepsiye alın. Hazırladığınız köfteleri ekleyip tepsiyi sallayarak dış yüzeylerinin unlanmasını sağlayın.Çorba hazırlığı için; kuru soğanı küçük küpler halinde doğrayın. Ayçiçek yağını derin bir tencerede kızdırın. Kuru soğanları hafif bir renk alana kadar yaklaşık 3-4 dakika soteleyin. Sıcak suyu tencereye aktarıp kaynamaya bırakın.Kaynar suya unlanmış köfteleri atıp 4-5 dakika kadar orta ateşte pişirin. Erişteyi ekleyip açılana kadar pişirme işlemini sürdürün.Çorbanın terbiyesi için; yumurta, yoğurt ve unu küçük bir kapta çırpıcı yardımıyla karıştırın. Kaynamakta olan çorba suyundan azar azar ekleyip hızlıca karıştırın. Ilıştırdığınız terbiye karışımını çorba tenceresine azar azar ekleyin, hızlıca karıştırın. Kısık ateşte pişirme işlemini sürdürün.Küçük bir sos tavasında ayçiçek yağını kızdırın. Toz kırmızı biberi ekleyip kokusu çıktıktan sonra ocaktan alın.Koyulaşıp kıvam alan çorbaya, hazırladığınız kırmızı biberli yağı ekleyip karıştırdıktan sonra sıcağı sıcağına sevdiklerinizle paylaşın.