5 malzemeli kolay tatlı nasıl yapılır hayran kalacaksınız!

5 malzemeli kolay tatlı nasıl yapılır? Malzemeleri neler? Çabucak hazırlayacağınız bu tatlı tarifi ansızın gelen misafirleriniz için kurtarıcı olacak. Kıyır kıyır tatlıları çok sevenlerin müptelası olacağı nefis bir tatlı olan 5 malzemeli kolay tatlının nasıl yapıldığına gelin beraber bakalım.

Malzemeler:

1/2 paket oda sıcaklığında margarin

1/2 çay bardağı yoğurt

1/2 su bardağı ince

Hazırlanışı:

Şerbeti için gereken su ve şekeri bir tencereye alın ve kaynamaya başladıktan sonra yaklaşık 40 dakika kısık ateşte pişirin. Yoğunlaşmış bir şerbet olması gerekli.Şerbeti ılıklaşması için bir kenara alın.Oda ısısında iyice erimeye yüz tutmuş olan margarini ve un hariç, diğer malzemeleri bir yoğurma kabına alın.

Unu yavaş yavaş ekleyerek, ele yapışmayan kulak memesi kıvamından bir hamur elde edene dek yoğurun.Yoğurduğunuz hamuru üçe ayırın ve her bir parçayı tezgahın üstüne avuçlarınızla yuvarlayarak rulo haline getirin.Rulo haline getirdiğiniz hamurları, buzdolabında 30 dakika dinlendirin.Dinlenmiş olan hamuru dolaptan alın ve bir bıçakla verev şekilde dilimleyerek, yağlı kağıt serdiğiniz bir fırın tepsisine yerleştirin.Önceden ısıtılmış 180 derece fırında, üstleri kızarana dek yaklaşık 30 dakika pişirin. Pişirme süresi fırından fırına farklılık gösterebilir.Fırından çıkan tatlıların üstüne henüz sıcakken, ılıklaşmış olan şerbeti dökün. Tatlı sıcak, şerbet ise ılık olmalı.Tatlınız şerbeti iyice çekip, soğuduktan sonra servis edin.