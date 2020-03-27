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Saç beyazlaması nasıl önlenir adaçayı maskesini deneyin!

Erken yaşta beyazlayan saçlar kadınların adeta kabusu. Saç beyazlamasını doğal maskelerle önlemeniz ise mümkün. İşte beyazlayan saçları önleyen doğal maskeler!

Saç beyazlaması nasıl önlenir adaçayı maskesini deneyin!
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Bazı kişilerin saçları çok geç yaşta beyazlamaya başlasa da hepimiz bu kadar şanslı değiliz. Kır saçlar, genç yaşlarda saçı beyazlayanlar için ise oldukça can sıkıcı bir durum. Ancak yine de saç beyazlamasının önüne geçmenin yolları bulunuyor. Doğal maske tarifleriyle saçınızın kırlaşmasını engelleyebilirsiniz. İşte o doğal maske tarifleri...

Adaçayı maskesi 

Saçınızın doğal rengini kazanmasında adaçayı size yardımcı olur. Gri saçlar için en etkili yöntemlerden biridir. Beyaz saçların oluşumunu engeller. Haftada 3 kez uygulandığında etkili sonuçlar elde etmeniz mümkün.

Malzemeler:

- 1 avuç adaçayı
- 2 su bardağı su

Hazırlanışı:

2 su bardağı suyu bir tencereye koyun ve içine adaçayı yapraklarını ilave edin. Su kaynadıktan sonra birkaç dakika boyunca karışımı dinlendirin ve karışımın soğumasını bekleyin. Karışım soğuduktan sonra saçınıza dökün. Saçınızın iyice ıslandığına emin olun. 2 saat bekledikten sonra doğal bir şampuanla saçınızı durulayın.

Patates kabuğu yöntemi

Saçtaki beyazları maskelemenin en iyi yollarından biri ise kaynamış patates suyudur. İçerisinde bulunan yüksek oranda nişasta sayesin saç beyazlıklarının kolayca saklanır. Bu yöntemi haftada 1-2 kez uygulayabilirsiniz. 

Malzemeler:

- 6 tane patatesin kabuğu
- 2 su bardağı su

Hazırlanışı:

Patateslerin kabuklarını soyun ve kabukları kaynayan suya bırakın. Yoğun bir kıvam alana kadar kaynatın. Kabukları süzün ve karışımı soğumaya bırakın. Soğuyan karışımı duş aldıktan sonra
Saçınıza dükün ve saçınızı yıkamayın. 5 dakikanızı bile almayacak bu karışım saç beyazlarınızı kapatmak için en pratik yöntemlerden.

Hindistan cevizi yağı ve limon suyu

Hindistan cevizi yağı ve limon suyu kürünü saçınızı boyadıktan sonra uygularsanız saçınızın beyazlamasını uzun süre engelleyebilirsiniz. Bu uygulamayı haftada 2 kez uygulamanız yeterli olacaktır.

Malzemeler:

- 2 yemek kaşığı Hindistan cevizi yağı
- 1 yemek kaşığı limon suyu

Hazırlanışı:

Malzemeleri bir kapta karıştırın ve saç boyası uygular gibi saçınıza uygulayın. Karışımı saç diplerinden başlayarak saç uçlarına doğru masaj yaprak yedirin. Kürü uyguladıktan sonra 30 dakika boyunca bekleyin ardından saçınızı durulayın.

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