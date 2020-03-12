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Temizlikte dikkat edilmesi gerekenler neler uzun süre aynı yastığı kullanmayın!

Günlük hayatta hijyen kurallarına dikkat ederken hepimizin yaptığı yanlışlar var. İşte doğru sanılan o hatalar!

Temizlikte dikkat edilmesi gerekenler neler uzun süre aynı yastığı kullanmayın!
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Koronavirüs'ün tüm dünyayı etkisi altına alıp can kayıplarına neden olduğu şu günlerde hijyen kuralları çok daha önemli hale geldi. Peki doğru olduğu düşünülerek yapılan birçok hijyen hatası olduğunu biliyor muydunuz? İşte daha sağlıklı bir beden için kaçınmanız gereken temizlik hataları!

Kalıp sabunla yüz yıkamak

Pek çok kişi neredeyse farkında olmadan yüzünü kalıp sabunlarla yıkıyor ve böylece daha temiz olunacağını düşünüyor. Ancak sabun gözenekleri tıkar, koruyucu bariyeri yok eder ve cildinizin pH seviyesini bozar.

Uzun süre aynı yastıkta uyumak 

Tüy veya kuştüyü yastıkları birçok toz akarlarını içinde barındırır, küfe zemin hazırlar. Bu durum zamanla yüzünüze bulaşabilir ve demodikoz (yüz kızarıklıkları) gibi sorunları beraberinde getirebilir. Başka bir çalışmaya göre toz akarlarının burun tıkanıklığına ve üst solunum yollarına neden olduğu görülmüştür. Bu bakımdan yastığınız her en az yüksek sıcaklıkta su ile yıkamanız ve değiştirmeniz önerilir.

Tuvalet öncesi elleri yıkamamak 

Mikropları ve sayısız bakterileri sadece tuvalette değil, evinizin her köşesinde bulabilirsiniz. Ellerinizi uzun süre yıkamadığınız an sayısız bakteri birikir. Mutlaka tuvalete girmeden önce ellerinizi 20 saniye kadar sabunla yıkayın.

Çok sık duş almak 

Çok sık duş almak hiç yıkamamaktan daha tehlikeli. Columbia Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanlarının yaptığı araştırmaya göre çok fazla duş almak cildinizin kurumasına ve çatlamasına neden olur.Bu da mikropların yaralar yoluyla vücudunuza daha hızlı nüfuz etmesine neden olur. Uzmanlar günde birden fazla yıkanmamayı tavsiye ediyor.

Rezervuar düğmesine parmak ucuyla basmak 

Tuvaletin en tehlikeli yerlerinden biri de rezervuar basma düğmesi. Gözlemlere göre sifonu çektikten 90 dakika sonra tüm bakteriler ve damlacıkların hala yüzeyde olduğu görülmüştür. Bu nedenle,sifona parmak uçlarınızla değil, parmak ekleminizle veya parmağınızın arka tarafıyla basmayı deneyin. Böylece bakterilerin etrafa yayılmasını önlemiş olursunuz.

 

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