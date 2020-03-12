Şarkıcı Sıla'nın 26 yaş paylaşımı sosyal medyada gündem oldu!

Ünlülerin eski fotoğraf ve anılarını hayranlarıyla 'tbt' etiketiyle perşembe günleri paylaştığı fotoğraflar takipçileri tarafından büyük ilgi görüyor. Şarkıcı Sıla Gençoğlu da Instagramda 26 yaşına ait sahnede çekilmiş bir fotoğrafını paylaştı. Ünlü şarkıcının duygusal bir notla paylaştığı fotoğraf takipçilerinden binlerce beğeni aldı.

"Kaşlar yay, bakışlar körpe..."

Sıla, sarı dalgalı saçları ve o zamanki imajıyla dikkat çektiği fotoğrafı şu notla takipçilerinin beğenisine sundu: “Kaşlar yay, bakışlar körpe, mikrofona hevesli, yaşım 26. Bu yılbaşı gecesini dün gibi hatırlarım. Kenan’ cığım sahnede. Ben onun kıyısında. O gece beni ilk defa kendi şarkımla anons etmişti. Kalbim kuş gibi çırpınıyordu dudaklarımın arasında. Amanın ne heyecan! Şarkı da canım Yalın’la birlikte Bodrum’da bir küçük odada öğle vakti yazdığımız “Dön demeyi unuttum” Alkışları duyduğum zamanki o taşkın mutluluğu unutmam mümkün değil. Sabah sabah fotoğraflar içinde karşılaşınca şu gönül tellerim güzel bi’ titredi. Haydin umutla yeni güne selam!”