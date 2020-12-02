Evde sütle saç düzleştirme saçlarınız dümdüz olacak! 

Kimi kadın saçlarının dalgalı olmasından hoşlanırken kimi kadınsa saçlarının dümdüz pırasa gibi olmasını istemektedir. Düz saç seven kadınlar ya saçlarına fön çektirmekte ya da düzleştiriciyle düzleştirmeyi tercih etmektedir. Fakat bu iki yöntem de saça zarar vermekte bir süre sonra saçların yanmasına neden olmaktadır. Bu nedenle biz de sizlere hem saçlarınızı yanmaktan kurtaracak hemde de dümdüz olmasını sağlayacak harika bir yöntem hazırladık. Saç düzleştiren maske tarifi. Süt maskesi ile saçlarınızı düzleştirebileceksiniz. Peki evde sütle saç düzleştirme nasıl olur? Malzemeleri nelerdir? İşte bu gibi soruların yanıtına içeriğimizden ulaşabilirsiniz. dalgalı, kabarık ve bir türlü düz durmayan saçlara sahip olanların kurtarıcısı süt maskesini mutlaka denemelisiniz!

Saçların güçlü bir şekilde uzamasını sağlıyor

Süt saça oldukça fayda sağlayan bir besindir. İçerisindeki yüsek protein sayesinde saçların güçlü bir şekilde uzamasına da yardımcı olmaktadır. Saçı dış etmenlerden koruyan süt, aynı zamanda saçları nemlendirerek, yumuşamasını da sağlıyor.

Saç düzleştiren süt maskesi

Malzemeler: Yarım su bardağı süt, 1 çay kaşığı bal, 1 adet muz, Püskürtmek için spreyli bir şişe

İnce uçlu tarak

Hazırlanışı: Spreyli bir şişe içerisine süt ve balı koyun, iyice çalkalayın. Başka bir kasede muzu püre haline getirin ve daha sonra bal ile süt karışımına ilave ederek güzelce karıştırın. Tüm malzemelerin iyice karıştığından emin olduktan sonra şişedeki karışımı saçınızın tamamına püskürtün ve tarayın. Yaklaşık 20 dakika bekletin ve doğal bir şampuan ile yıkayın. Saçlarınızı kurumaya bıraktığınızda dalgalı ve kıvrımlı yerlerin düzleştiğini fark edeceksiniz