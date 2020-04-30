search menu
search
close

Ağız kokusu neden olur reflü ve mide rahatsızlıkları sebebi!

Bir türlü geçmeyen ağız kokusu, yaşadığınız reflü ve mide rahatsızlıklarının belirtisi olabilir. Ağız kokusu neden olur? Tedavisi nasıl? Detaylar haberimizde!

Ağız kokusu neden olur reflü ve mide rahatsızlıkları sebebi!
-A A+

Kişinin yaşamını etkileyen rahatsız edici bir sorun olan ağız kokusu diş sağlığı alışkanlıklarından kaynaklıp, diğer sağlık sorunlarına da işaret edebilir. Ağız kokusu, yediğiniz yiyecek türlerine ve diğer sağlıksız yaşam tarzı alışkanlıklarına göre daha da kötüleşebiliyor. Uzun dönemde geçmeyen ağız kokusu ciddi sağlık sorunlarının işareti olabilir. Ağız kokusu hakkında merak edilen tüm bilgileri derledik...

Ağız kokusu neden olur?

Dişlerin arasında kalan yemek artıkları, diş etlerinin çevresinde ve dilde bakteri üremesine neden olur ve bu durumda nefesin kötü kokmasına yol açar. Antibakteriyel ağız gargaraları kokuyu azaltmaya yardımcı olabilir. Ayrıca takma dişler de kokuya neden olan bakteri ve yiyecek parçacıklarının uygun şekilde temizlenmemesi durumunda kötü kokuya neden olabilir.

Kalıcı ağız kokusu veya ağızda kötü bir tat, diş eti (periodontal) hastalığının bir işareti de olabilir. Ağız kokusunun diğer nedenleri ise şöyle;

Ağıziçi mantar enfeksiyonları
Diş çürükleri (oyuklar)
Sinüzit
Bademcik iltihabı
Mide ve bağırsak sistemleri hastalıkları
Uzun süreli açlık
Alkol kullanımı
Sigara ve tütün ürünleri
Ağız kuruluğu
Diyabet
Böbrek rahatsızlıkları
Burun ve burun eti rahatsızlıkları sayılabilir.

Ağız kokusunun arkasında hastalıklar yatabiliyor

Ağız kokusu bir hastalık olmamakla beraber birçok hastalığın belirtisidir. Fizyolojik olarak yediğiniz yemeğe göre oluşabilen ağız kokuları normal olarak kabul edilir. Bir de patolojik durumlardan meydana gelen ağız kokuları bulunmaktadır. Bunlar;

Diş çürükleri
Sinüzit
Faranjit
Geniz eti gibi boğaz hastalıkları
Reflü ve mide rahatsızlıkları gibi sindirim sistemi hastalıkları
Şeker hastalığı
Karaciğer yetmezliği
Böbrek yetmezliği gibi sistemik hastalıkların belirtisi de olabilir.

Ağız kokusu nasıl giderilir?

Dişler florürlü diş macunu kullanarak günde 3 defa ve en az 2 dakika olacak şekilde dişler fırçalanmalı, her yemekten sonra, diş aralarında kalan yemek artıkları diş ipiyle temizlenmeli ve gerekirse antibakteriyel ağız gargaraları kullanılmalıdır.

Diş bakımının yanı sıra, dil üzerinde bulunan bakterileri temizlemek için özel olarak üretilen dil temizleme fırçalarıyla gün içerisinde dilde biriken bakterileri de temizleyebilirsiniz. Protez diş kullanılıyorsanız, gece çıkarılmalı ve ertesi gün takılmadan önce iyice temizlemelisiniz.

Gün içerisinde az su tüketimi de ağız kokusuna sebep olabilecek faktörler arasında yer almaktadır. Su içimi, tükürük üretimini uyarır ve bu da ağız içinde yer alan bakterilerin temizlenmesine yardımcı olur. Ayrıca kişi sigara içiyorsa, sigarayı bırakmakta ağız kokusunda önemli bir rol oynamaktadır.

Yepyeni bir tatil akımı: Staycation ile tanışın! Yepyeni bir tatil akımı: Staycation ile tanışın!
Kanser tedavisi gören Özkan Uğur'un sağlık durumunu açıkladı! Kanser tedavisi gören Özkan Uğur'un sağlık durumunu açıkladı!
Magazin
Kavunun bu faydasını duyan şaşıp kalıyor! Kavunun bu faydasını duyan şaşıp kalıyor!
Öneriler
En Güncel Galeriler
Barbie bebeğe benzemek için yüzlerce ameliyat oldu! Son hali inanılmaz
Barbie bebeğe benzemek için yüzlerce ameliyat oldu! Son hali inanılmaz
Arkadaşlarının gazabına uğradı! Ünlü modeli rezil eden görüntüler
Arkadaşlarının gazabına uğradı! Ünlü modeli rezil eden görüntüler
Emily koronayı hiçe saydı! Mini elbisesiyle göz doldurdu!
Emily koronayı hiçe saydı! Mini elbisesiyle göz doldurdu!
Dünyaca ünlü model 20 haftalık hamile!
Dünyaca ünlü model 20 haftalık hamile!
Son hali inanılmaz! Her gün eşinden gizli 100 dolar harcayarak...
Son hali inanılmaz! Her gün eşinden gizli 100 dolar harcayarak...
Estetikle bambaşka biri oldu! Zara'yı görenler tanıyamıyor!
Estetikle bambaşka biri oldu! Zara'yı görenler tanıyamıyor!
Önceki Haberler
Bayılacağınız lezzet: Vogue tatlısı
Bayılacağınız lezzet: Vogue tatlısı
Ramazan sofraları için: Hünkar beğendi
Ramazan sofraları için: Hünkar beğendi
Aft yarasını anında geçiriyor!
Aft yarasını anında geçiriyor!
Karantina ona yaradı! Ege'den bikinili pozlarını paylaştı!
Karantina ona yaradı! Ege'den bikinili pozlarını paylaştı!
Doğal güzelliğe kavuşmanın sırları burada!
Doğal güzelliğe kavuşmanın sırları burada!
Burak Özçivit oğlu Karan'ı paylaştı! Sosyal medya yıkıldı!
Burak Özçivit oğlu Karan'ı paylaştı! Sosyal medya yıkıldı!
Kanserli hücreleri öldüren mucize!
Kanserli hücreleri öldüren mucize!
Faik Öztürk vefasını gösterdi: Yaşlandığında altını bile değiştiririm!
Faik Öztürk vefasını gösterdi: Yaşlandığında altını bile değiştiririm!
Yorumlar