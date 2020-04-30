Ağız kokusu neden olur reflü ve mide rahatsızlıkları sebebi!

Kişinin yaşamını etkileyen rahatsız edici bir sorun olan ağız kokusu diş sağlığı alışkanlıklarından kaynaklıp, diğer sağlık sorunlarına da işaret edebilir. Ağız kokusu, yediğiniz yiyecek türlerine ve diğer sağlıksız yaşam tarzı alışkanlıklarına göre daha da kötüleşebiliyor. Uzun dönemde geçmeyen ağız kokusu ciddi sağlık sorunlarının işareti olabilir. Ağız kokusu hakkında merak edilen tüm bilgileri derledik...

Ağız kokusu neden olur?

Dişlerin arasında kalan yemek artıkları, diş etlerinin çevresinde ve dilde bakteri üremesine neden olur ve bu durumda nefesin kötü kokmasına yol açar. Antibakteriyel ağız gargaraları kokuyu azaltmaya yardımcı olabilir. Ayrıca takma dişler de kokuya neden olan bakteri ve yiyecek parçacıklarının uygun şekilde temizlenmemesi durumunda kötü kokuya neden olabilir.

Kalıcı ağız kokusu veya ağızda kötü bir tat, diş eti (periodontal) hastalığının bir işareti de olabilir. Ağız kokusunun diğer nedenleri ise şöyle;

Ağıziçi mantar enfeksiyonları

Diş çürükleri (oyuklar)

Sinüzit

Bademcik iltihabı

Mide ve bağırsak sistemleri hastalıkları

Uzun süreli açlık

Alkol kullanımı

Sigara ve tütün ürünleri

Ağız kuruluğu

Diyabet

Böbrek rahatsızlıkları

Burun ve burun eti rahatsızlıkları sayılabilir.

Ağız kokusunun arkasında hastalıklar yatabiliyor

Ağız kokusu bir hastalık olmamakla beraber birçok hastalığın belirtisidir. Fizyolojik olarak yediğiniz yemeğe göre oluşabilen ağız kokuları normal olarak kabul edilir. Bir de patolojik durumlardan meydana gelen ağız kokuları bulunmaktadır. Bunlar;

Diş çürükleri

Sinüzit

Faranjit

Geniz eti gibi boğaz hastalıkları

Reflü ve mide rahatsızlıkları gibi sindirim sistemi hastalıkları

Şeker hastalığı

Karaciğer yetmezliği

Böbrek yetmezliği gibi sistemik hastalıkların belirtisi de olabilir.

Ağız kokusu nasıl giderilir?

Dişler florürlü diş macunu kullanarak günde 3 defa ve en az 2 dakika olacak şekilde dişler fırçalanmalı, her yemekten sonra, diş aralarında kalan yemek artıkları diş ipiyle temizlenmeli ve gerekirse antibakteriyel ağız gargaraları kullanılmalıdır.

Diş bakımının yanı sıra, dil üzerinde bulunan bakterileri temizlemek için özel olarak üretilen dil temizleme fırçalarıyla gün içerisinde dilde biriken bakterileri de temizleyebilirsiniz. Protez diş kullanılıyorsanız, gece çıkarılmalı ve ertesi gün takılmadan önce iyice temizlemelisiniz.

Gün içerisinde az su tüketimi de ağız kokusuna sebep olabilecek faktörler arasında yer almaktadır. Su içimi, tükürük üretimini uyarır ve bu da ağız içinde yer alan bakterilerin temizlenmesine yardımcı olur. Ayrıca kişi sigara içiyorsa, sigarayı bırakmakta ağız kokusunda önemli bir rol oynamaktadır.