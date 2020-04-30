Aybüke Pusat kimdir karantina pozlarıyla sosyal medyada gündem oldu!

Ünlü oyuncu Aybüke Pusat, koronavirüs günlerini Ege'de geçiriyor. Güzel havaları fırsat bilip sahile inen güzel oyuncu, güneşlenirken çektiği fotoğraflarını Instagram hesabından yayınladı.

Deniz ve kumun keyfini çıkardı

Karantinayı ailesinin İzmir'deki yazlığında geçiren Aybüke Pusat, önceki gün denize girdi. Sahilde çekildiği fotoğrafları takipçilerinin beğenisine sunan Pusat, pozlarına "Herkes kahkül kestiyse karantina sona erebilir mi?" notunu düştü. Aybüke Pusat'ı paylaşımına takipçilerinden 300 binin üzerinde beğeni geldi.

Aybüke Pusat kimdir?

20 Mayıs 1995 yılında Ankara’da dünyaya gelen Aybüke Pusat, Ankara Devlet Konservatuarı Bale Bölümü mezunudur. Aybüke Pusat’ın Türkiye gündemine oturması ise 2014 yılında düzenlenen Elidor Miss Turkey Güzellik Yarışması ile birlikte gerçekleşmiştir. 15 Mayıs 2014 tarihinde düzenlenen finallerde 3. seçilen Aybüke Pusat, yarışmanın ardından gelen oyunculuk tekliflerini değerlendirerek Medcezir adlı dizi ile oyunculuk kariyerine adım attı. Aybüke Pusat 2015 yılında ise O Hayat Benim isimli dizide Zeynep karakterini canlandırdı.

Oyuncu kadrosunda Zerrin Tekindor, Ebru Özkan, Murat Aygen, Esra Dermancıoğlu, Boran Kuzum, Leyla Tanlar ve Mustafa Mert Koç’un yer aldığı Şahin Tepesi adlı dizide Verda karakterine hayat verdi. Aybüke Pusat, 1.72 metre boyunda, 50 kilo ve Boğa burcudur.