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Vogue tatlısı nasıl yapılır nefis bir tatlı!

Şahane tadıyla İngilizcedeki popüler olan, çok rağbet gören anlamını taşıyan 'vogue' ismini alan bu enfes tatlının tarifini sizler için paylaştık...

Vogue tatlısı nasıl yapılır nefis bir tatlı!
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Vogue tatlısı eğer pratik ama muhteşem tadından da ödün vermeyen bir tatlı arayanlar için harika bir tatlı. Bu enfes lezzeti sadece 10-15 dakikada hazırlayabileceksiniz. Kaşık kaşık keyifle tüketeceğiniz bu lezzete hem sevdikleriniz hem de misafirleriniz bayılacak. Peki vogue tatlısı nasıl yapılır? Malzemeler neler? İşte eşsiz tadıyla vogue tatlısı tarifi..

Malzemeler:

2 paket krem şanti
1 su bardağı soğuk süt
1 paket bebe bisküvisi
3 adet muz

Bisküvileri ıslatmak için:

2 tatlı kaşığı granül kahve
1 su bardağı ılık süt

Süslemek için:

1 yemek kaşığı toz antep fıstığı

Üzeri için:

160 gram çikolata
1 tatlı kaşığı tereyağı
2 yemek kaşığı süt

Malzemeler:

2 paket krem şanti
1 su bardağı soğuk süt
1 paket bebe bisküvisi
3 adet muz

Bisküvileri ıslatmak için:

2 tatlı kaşığı granül kahve
1 su bardağı ılık süt

Süslemek için:

1 yemek kaşığı toz antep fıstığı

Üzeri için:

160 gram çikolata
1 tatlı kaşığı tereyağı
2 yemek kaşığı süt

Hazırlanışı:

1 su bardağı soğuk süt ile 2 paket toz krem şantiyi bir mikser yardımı ile güzelce çırpın ve soğuması için dolaba kaldırın. 1 su bardağı ılık sütün içine kahveyi koyun ve kahve eriyene dek karıştırın. Bebe bisküvilerini kahveye batırın ve servis kasesinin tabanına 3 adet bisküvi yerleştirin. Muzları verev şeklinde dilimleyin.

Servis kasesinin iç çeperine muzları dizin. Üstüne dolapta soğumuş olan krem şantiden bir tepeleme yemek kaşığı dökün ve üstüne tekrar kahveli sütte ıslatılmış 3 adet bisküvi koyun. Üstüne tekrar 1 kaşık krem şanti koyun. Çikolataları tereyağı ile birlikte benmari usulü eritin ve çikolatalar eridikten sonra içine 2 kaşık süt koyup karıştırarak özdeşleştirin. Hazırladığınız kaselerin en üstüne birer kaşık çikolatalı karışımdan gezdirin. Üstlerini antep fıstığı ile süsleyin ve servis edin. Afiyetler olsun!

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