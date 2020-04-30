Vogue tatlısı nasıl yapılır nefis bir tatlı!

Vogue tatlısı eğer pratik ama muhteşem tadından da ödün vermeyen bir tatlı arayanlar için harika bir tatlı. Bu enfes lezzeti sadece 10-15 dakikada hazırlayabileceksiniz. Kaşık kaşık keyifle tüketeceğiniz bu lezzete hem sevdikleriniz hem de misafirleriniz bayılacak. Peki vogue tatlısı nasıl yapılır? Malzemeler neler? İşte eşsiz tadıyla vogue tatlısı tarifi..

Malzemeler:

2 paket krem şanti

1 su bardağı soğuk süt

1 paket bebe bisküvisi

3 adet muz

Bisküvileri ıslatmak için:

2 tatlı kaşığı granül kahve

1 su bardağı ılık süt

Süslemek için:

1 yemek kaşığı toz antep fıstığı

Üzeri için:

160 gram çikolata

1 tatlı kaşığı tereyağı

2 yemek kaşığı süt

Malzemeler:

2 paket krem şanti

1 su bardağı soğuk süt

1 paket bebe bisküvisi

3 adet muz

Bisküvileri ıslatmak için:

2 tatlı kaşığı granül kahve

1 su bardağı ılık süt

Süslemek için:

1 yemek kaşığı toz antep fıstığı

Üzeri için:

160 gram çikolata

1 tatlı kaşığı tereyağı

2 yemek kaşığı süt

Hazırlanışı:

1 su bardağı soğuk süt ile 2 paket toz krem şantiyi bir mikser yardımı ile güzelce çırpın ve soğuması için dolaba kaldırın. 1 su bardağı ılık sütün içine kahveyi koyun ve kahve eriyene dek karıştırın. Bebe bisküvilerini kahveye batırın ve servis kasesinin tabanına 3 adet bisküvi yerleştirin. Muzları verev şeklinde dilimleyin.

Servis kasesinin iç çeperine muzları dizin. Üstüne dolapta soğumuş olan krem şantiden bir tepeleme yemek kaşığı dökün ve üstüne tekrar kahveli sütte ıslatılmış 3 adet bisküvi koyun. Üstüne tekrar 1 kaşık krem şanti koyun. Çikolataları tereyağı ile birlikte benmari usulü eritin ve çikolatalar eridikten sonra içine 2 kaşık süt koyup karıştırarak özdeşleştirin. Hazırladığınız kaselerin en üstüne birer kaşık çikolatalı karışımdan gezdirin. Üstlerini antep fıstığı ile süsleyin ve servis edin. Afiyetler olsun!