Arpacık neden olur bakteriler arpacık oluşumuna yol açıyor!

Göz kapaklarında bakterilerin sebep olduğu iltihaplanma sonucu oluşan arpacık, can sıkıcı bir sağlık sorunu. Gözde arpacık çıkması sık karşılaşılan ve çoğu zaman zararsız bir durumdur. Arpacık, doğal yöntemlerle yapılan tedavi ile kolayca giderilebilir. Papatya çayı uygulaması arpacığı gideren en etkili yöntemler arasında yer alıyor. Arpacığın doğal yollarla nasıl tedavi edildiğini merak ediyorsanız haberimize bir göz atın!

Arpacık nedir?

Göz kapağının dış kısmında, kirpiklere yakın olan yağ bezelerinin tıkanmasıyla bezelerinin içinde kalan bakteriler, arpacık oluşumuna yol açar. Başlangıçta küçük olan kızarıklık şeklindeki arpacık, bazı durumlarda göz kapağının şişmesine ve kapanmasına neden olabilir. Gözde yaşarma, göz kapağı ağrısı ve şişlik gibi belirtiler ile karakterize olan arpacığın görüntüsü ise çıban ya da sivilce gibidir.

Arpacık neden olur?

Göz kapaklarında pek çok yağ bezi vardır. Bu bezlerin kanal ağızları kirpik diplerine açılır. Bu kanal ağızlarından birinin mikroplarca tıkanıp, göz kapağında küçük bir enfeksiyon oluşmasına “arpacık” adı verilir. Arpacık, ağrılı bir durumdur. Kapak şiş, kırmızı ve normalden sıcaktır. Gözde arpacık oluşmasının birçok nedeni vardır. Çeşitli nedenlerle bulaşan bakteri ya da diğer organizmalar gözde iltihabın başlamasına neden olabilirler. Arpacık özellikle vücut direncinin düştüğü yorgunluk ve uykusuzluk gibi dönemlerde ortaya çıkan bir enfeksiyondur.

Arpacık doğal yöntemlerle nasıl geçer?

Papatya çayı

İyice demlenmiş papatya çayını gözünüze tonik gibi uygulayarak da arpacıktan kısa sürede kurtulabilirsiniz.

Beslenmeye dikkat

Arpacık genellikle bağışıklık sisteminin zayıflamasıyla ortaya çıktığı için demir ve vitamin yönünden zengin olan gıdalardan beslenin. Sebze ağırlıklı ve antibiyotik içeren sebzeler iyi gelecektir. Sarımsak yemek de arpacığı hızlı bir şekilde geçirir.

Sıcak su yöntemi

Gözünüze sıcak suya batırılmış bez ile kompres yaparsanız arpacık çıkmadan, çıkmasını engellemiş olursunuz.

Patates yöntemi

Patatesin içerisinde bulunan nişasta ve çeşitli mineraller arpacığın kısa süre içerisinde yok olmasını sağlayacaktır. Patatesi ortadan ikiye bölüp belirli aralıklarla göze uygulamak arpacığa iyi gelecektir.