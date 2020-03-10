Galacoş nasıl yapılır tadı damaklarda kalıyor!

Bıugün Bayburt mutfağından leziz mi leziz, doyurucu bir tarifle karşınızdayız. Galacoş çoğumuzun duymadığı bir yemek olsa da yapılışı oldukça kolay ve pratik, yemeye doyum olmayan bir lezzet. Bayatlamış pidelerden oluşan tabanı enfes kıyması ve mercimeğiyle sizi büyüleyecek. Peki galacoş nasıl yapılır? Malzemeleri neler? İşte galacoş tarifi...

Malzemeler:

200 gram dana kıyma

1 adet soğan(yemeklik doğranmış)

1,5 su bardağı yeşil mercimek(haşlanmış)

2 yemek kaşığı domates salçası

1/2 çay bardağı sıvı yağ

3 diş sarımsak(yoğurt için)

1 çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı karabiber

1 su bardağı yoğurt(çırpılmış)

4 yemek kaşığı tereyağı(eritilmiş, üzeri için)

3 adet tırnak pide(fırınlanmış)

Yapılışı:

Tırnak pideleri küp doğrayıp, üzerilerine sıvı yağ gezdirin ve 170 derece fırında 10 dakika kadar fırınlayın. Yeşil mercimekleri haşlayın. Geniş bir tencerede sıvı yağ ve soğanı güzelce kavurun ve içerisine kıymayı ekleyin. Kıyma suyunu çektikten sonra salçayı ve baharatlarını da ekleyin. Son olarak haşladığınız mercimekleri de kıymaların üzerine ilave ettikten sonra bir iki kere ocakta çevirin ve ocaktan alın.

Sunacağınız servis tabağına pideleri alın. Üzerine çırpılmış yoğurdun yarısını pidelerin üzerine yaydıktan sonra mercimekli karışımı da ekleyin. Son olarak kalan yoğurdu da serpiştirdikten sonra eritilmiş tereyağını yemeğin üzerine gezdirin ve sevdiklerinizle afiyetle tüketin...