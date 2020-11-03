Dildeki lekeler nasıl temizlenir 3 kolay yöntemle lekelerden kurtulmak mümkün!

Ağız içi bakımınızı tam anlamıyla yerine getirmediğiniz zamanlarda dilde zaman zaman lekelenmeler görülmektedir. Ağız içi bakımının yeteri kadar yapılmamasından kaynaklı olarak ortaya çıkan dil lekelenmeleri bir çok bakterinin birikmesine neden olmaktadır ve buna dil pası denilmektedir. Diğer organlarımız gibi dilin işlevi de oldukça önemlidir. Bu nedenle dil pası oluşumunun önüne geçmek için evde doğal yöntemlerle üstesinden gelebilimeniz için elmaelma.com olarak bazı 3 pratik doğal yöntem hazırladık!

Karbonat ve limon

Karbonat, dilinizin pH dengesini hızla nötr hale getirerek dil pası ile savaşmanıza yardımcı olan, ölü hücrelerden arındırıcı özellik taşıyan bir maddedir. Dengeli pH seviyesi sağlandığında bakterilerin yeniden üreme ve büyüme kapasiteleri azalır. Karbonatın etkisi bu açıdan önemlidir. Limon dilin iyileşmesine yardımcı olarak karbonatın etkisini tamamlar.

Malzemeler; 1 çay kaşığı karbonat, limon suyu

Nasıl hazırlanır? Macun kıvamında bir karışım oluşturmak için karbonatla limon suyunu karıştırın. Macunu diş fırçanıza sürün ve dilinizi yaklaşık iki dakika fırçalayın. Soğuk suyla yıkayın. Sonrasında her zaman kullandığınız diş macunuyla dişlerinizi fırçalayın.

Hindistan cevizi yöntemi

Hindistan cevizi yağı, ağızda biriken bakterileri öldüren antibakteriyel maddeler içerir. İstediğiniz sonucu alabilmek için kaliteli ve organik bir Hindistan cevizi yağı markasını tercih edin.

Malzemeler; 1 çay kaşığı Hindistan cevizi yağı, yumuşak kıllı diş fırçası,

Nasıl hazırlanır? Sabah kalkar kalkmaz ağzınızı Hindistan cevizi yağıyla yıkayın. Dilinize özel ilgi gösterin ve 3 – 4 dakika boyunca fırçalayın. Soğuk suyla durulayın. Sonra her zamanki diş macununuzla dişlerinizi fırçalayın.

Aloe vera suyu

Aloe vera suyu mantar karşıtı, iltihap karşıtı ve antibakteriyel özelliklere sahiptir. Dilin yüzeyinde oluşan beyaz tabakayı nazikçe yok eder. Piyasada satılan hazır ürünler yerine yeni çıkarılmış, doğal aloe vera suyunu tercih etmenizi öneriyoruz. Ağzınızı yıkamak için iki yemek kaşığı aloe vera suyu kullanın. Ağzınızın tamamını yıkamak için gerektiği kadar zaman ayırın.

Sonra her zamanki diş macununuzu kullanarak dişlerinizi fırçalayın.