Serra Arıtürk ile samimi pozları gündem olan Kadir Doğulu'nun eşi Neslihan Atagül'den imalı paylaşım

Neslihan Atagül'le evli olan Kadir Doğulu ve Serra Arıtürk'ün canlı yayında romantik bir müzik eşliğinde birbirine bakması ve yakınlaşması kısa sürede sosyal medyada kısa sürede gündem oldu.

KADİR DOĞULU'DAN "EŞİNİZİN TEPKİSİ NE OLDU?" SORUSUNA YANIT

Bir muhabirin sorduğu "Eşinizin tepkisi ne oldu?" sorusuna yanıt veren Doğulu, "Neslihan evde. Ankara'dan misafirimiz var. Sabah bana kahvaltı hazırladı. Her şey yolunda dostlar eğer duymak istediğiniz buysa..." diye cevap verdi.

NESLİHAN ATAGÜL'DEN İMALI PAYLAŞIM

Sosyal medyada tepki toplayan görüntülerin ardından gözler Neslihan Atagül'e çevrildi. Bir süre sessizliğini koruyan Atagül, Instagram hesabı üzerinden imalı bir paylaşımda bulundu. Ünlü oyuncu, sosyal medya hesabından bu fotoğrafı paylaşıp "Durun! Biraz güleceğim" notunu ekledi.