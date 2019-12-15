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Gazlı içeceklerin zararları neler erken ölüme sebep oluyor!

Son yapılan araştırmalar, çarpıcı sonuçlar ortaya koydu. Buna göre günde şekerli ya da tatlandırıcılı 2 bardak meşrubat içmek, erken ölüm riskini arttırıyor.

Gazlı içeceklerin zararları neler erken ölüme sebep oluyor!
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Independent gazetesinde yer alan haberine göre, Dünya Sağlık Örgütüne bağlı Uluslararası Kanser Araştırmaları Ajansı tarafından yürütülen çalışmaya, 10 Avrupa ülkesinden, yaş ortalaması 50'nin üzerinde 450 binden fazla yetişkin katıldı. Yapılan çalışmalar gazlı içecek, meşrubat gibi içeceklerin erken ölüme sebebiyet verebileceğini ortaya koydu.

Araştırmada 16 yıl boyunca insanlar takip edildi

Araştırma, başlangıçta kanser, kalp rahatsızlığı ya da diyabet gibi rahatsızlığı olan kişileri kapsamadı. Çalışmaya 1992-2000 yıllarında dahil edilen, sonrasında da ortalama 16 yıl boyunca izlenen kişilerden bu süre zarfında 41 bin 600'ünden fazlası hayatını kaybetti.

Gazlı içecek ve meşrubat tüketenler erken ölüm riskine sahip

Çalışma sırasında katılımcılara, gazlı içecek, meyve suyu ve enerji içeceği tüketimleri dahil beslenme alışkanlıklarının yanı sıra egzersiz, sigara kullanımı ve kiloları gibi yaşam biçimlerini yansıtan birçok soru yöneltildi. Araştırma, 16 yıl boyunca ayda bir bardaktan az meşrubat tüketenlerin yüzde 9,3'ünün, günde 250 mililitrelik iki veya daha fazla bardak meşrubat tüketenlerin ise yüzde 11,5'inin hayatını kaybettiğini ortaya koydu.

Yüzde 17 daha yüksek 

Araştırmacılar, vücut kitle indeksi, diyet, fiziksel aktivite, sigara ve eğitim gibi diğer faktörler göz önüne alındığında, günde iki bardak meşrubat tüketenlerin erken ölüm riskinin, ayda bir bardaktan az tüketenlerden yüzde 17 daha yüksek olduğunun gözlendiğini belirtti.

Dolaşım sistemine zarar veriyor 

Sonuçların, hem şekerli hem de tatlandırıcılı içecekler için geçerli olduğu ve çalışmada hem erkekler hem de kadınlar için benzer neticelerin görüldüğü kaydedildi. Araştırmacılar, katılımcılar arasında belirli ölüm nedenlerine baktıklarında, yapay tatlandırıcılı meşrubatların sık tüketilmesinin dolaşım sistemi hastalıklarından yüksek ölüm riskiyle ilişkili olduğunu buldu.

Sindirim sistemi rahatsızlıkları da ölüm riskini artırıyor

Tatlandırıcı kullanılan meşrubatlar da sindirim sistemi rahatsızlıklarından yüksek ölüm riskiyle ilişkilendirildi. Tüm meşrubatların aynı zamanda Parkinson'dan ölüm riskinin yükselmeyle bağlantılı olduğuna da işaret edildi.

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