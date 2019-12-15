Tamer Karadağlı'dan olay açıklama: Yakışıklısın diye oyuncu olunmaz!

Tamer Karadağlı sunuculuğunu Hülya Koçyiğit'in yaptığı ‘Film Gibi Hayatlar’ programında oyunculuk sektörüne dair olay açıklamalarda bulundu. Sözleriyle yeni nesil oyunculara gönderme yapan Karadağlı, "Önemli olan hayal kurmak ve gerçekleştirmek. Yakışıklısın, güzelsin diye oyuncu olunmamalı, baktığımızda bir filmde, bir dizide oynayan kendini oyuncu, bir filmde seslendirme yapan kendini seslendirme sanatçısı olarak görüyor. Bu da beyin ameliyatı izleyip ‘Ben yaparım’ demeye benziyor" ifadelerini kullandı.

Sesim en çok George Clooney'e yakıştı!

Ünlü oyuncu ayrıca, "Seslendirdiğim birçok isim oldu; Marlon Brando, Al Pacino, Jack Nicholson, Robert De Niro gibi ama sesim en çok neredeyse bütün filmlerini seslendirdiğim George Clooney’e yakıştı diyebilirim" dedi.

"Bu rol bana yapıştı" demek şımarıklık!

Uzun yıllar “Çocuklar Duymasın”daki Haluk karakteriyle ekranda izleyici ile buluşan Karadağlı şunları söyledi: Karakter inandırıcı gelmezse diziyi sevdiremezsin, sinemada farklıdır, televizyonda süreklilik önemlidir. ‘Bu rol bana yapıştı’ demeyi şımarıklık olarak görüyorum” dedi ve ekledi: “Diziler tamamen reytinge bağlı, sanatsal hiçbir şey beklememeliyiz ama sinema başkadır, dizide sürekli sıradaki gelsin der.