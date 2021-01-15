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Gluten intoleransı belirtileri neler sindirim sorunları yaşıyorsanız...

Migren tipi baş ağrıları, sindirim sorunları, yorgunluk gibi şikayetlerinizin ardından gluten intoleransı yatıyor olabilir! İşte gluten intoleransı belirtileri!

Gluten intoleransı belirtileri neler sindirim sorunları yaşıyorsanız...
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Gluten intoleransı, bireylerde çölyak hastalığına benzer semptomlar veren, gluteni tolere edememe durumu olarak tanımlanır. Yapılan bilimsel araştırmalar çölyak dışı gluten duyarlılığı bir çeşit alerjik reaksiyon, doğuştan immün yanıt olarak gözlemlenmiştir. Peki gluten intoleransına sahip olduğunuzu nasıl anlarsınız? Yanıtı haberimizde!

Gluten intoleransı belirtileri şunlardır:

Sindirim sorunları

Sıkça yaşadığınız gaz, şişkinlik, ishal ve kronik kabızlık gibi şikayetler gluten intoleransına işaret ediyor olabilir.

Yorgunluk

Özellikle glutenli gıdalar tükettikten sonra görülen yorgunluk, beyin sisi ve halsizlik hali, gluten intoleransının en belirgin göstergelerinden biri.

Keratosis Pilaris

Üst kollarda görülen ve ‘tavuk derisi’ de denilen pütürlü deri döküntüsü, glutenin bağırsaklara zarar vermesi sonucu yağ asitleri ve A vitamininin yeterince verimli bir şekilde kullanılamamasından kaynaklanıyor olabilir.

Otoimmün rahatsızlıklar

Hashimato tiroidi, romatoid artirit, ülseratif kolit, lupus, psoriasis, skleroderma ve MS gibi otoimmün rahatsızlıkların da gluten intoleransı ile ilişkili olabileceğine dair araştırmalar mevcut.

Baş dönmesi

Sıklıkla görülen baş dönmesi, denge hissinin kaybı gibi belirtiler.

Hormonal dengesizlikler

Özellikle kadınlarda PMS (adet öncesi sendromu) ve polikistik over sendromu (PKOS) gibi hormonal dengesizliğe bağlı gelişen durumlar, gluten intoleransından kaynaklanabilir.

Fibromiyalji

Kronik yorgunluk ile birlikte görülen fibromiyalji, genellikle semptomların kaynağı bulunamadığında koyulan türde bir teşhistir. Belirtilere gluten hassasiyeti görülen kişilerde daha sık rastlanması dikkat çekicidir.

Baş ağrıları

Migren tipi baş ağrıları sık yaşanıyorsa, gluten intoleransı belirtisi olabilir.

Enflamasyon

Parmaklar, dizler ve kalçalarda iltihap, şişkinlik oluşması da gluten intoleransına bağlı gelişebilir.

Psikolojik sorunlar

Kaygı, depresyon, ani ruh hali değişimleri ve dikkat bozukluğu gibi psikolojik rahatsızlıklar da gluten intoleransının bir sonucu olarak görülebilir.

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