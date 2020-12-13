Gülmenin faydaları nelerdir stresi azaltmaya yardımcı oluyor!

Kaygı, stres, anksiyete gibi problemler hayatınızı kıskaca aldıysa zorla bile olsa gülümsemek size ruh halinizi düzeltmede yardımcı oluyor. İnanması güç gelse de gülümsemek vücutta endorfin hormonlarını salgılanmasına yarar bu da stres seviyelerinin azalmasına yardımcı olur. İşte gülümsemenin daha önce duymadığınız faydaları!

Daha mutlu olmak için...

Bilimsel araştırmalar gösteriyor ki yüz ifadelerimiz duygularımızı etkiliyor. Örneğin, gülümsemek mutluluk duygularını güçlendirirken kaşlarını çatmak bizi olumsuz duygulara daha fazla çekiyor.

Stres seviyesi azalır

Gülümsemek sadece sizi daha az endişelendirmekle kalmaz, stresi de azaltır. Gülümsediğinizde vücudunuz endorfin salgılar ve bunlar yüzünüzdeki kasların hareketleri tarafından tetiklenir.

Bütünsel algılama sağlıyor

Yapılan araştırmalar, gülümseyen insanların ayrıntılara odaklanmaktan ziyade büyük resmi görme yeteneğinin daha yüksek olduğunu ortaya koydu. Araştırmalara göre, gülümsemek nasıl dikkatinizi genişletiyorsa, mutsuz, gergin ve stresli olmak da dikkat odağını daraltıyor.

Sempatik bir algı oluşturursunuz

Araştırmalar gülümseyen insanların daha dostça ve daha sevimli olarak algılandığını gösteriyor. 2005 yılında yapılan bir araştırma, gerçek ve içten bir gülümsemenin samimiyet algısını arttırdığını ortaya koydu. Gülümseme genellikle bir işbirliği işareti olarak algılandığından, gülümseyen insanlar da daha güvenilir kabul edilir.

Konsantrasyonu iyileştirir

Gülümsemenin, insanların kendilerini iyi hissetmelerini sağlayarak konsantrasyonunu artırdığını ve bunun daha iyi odaklanmaya yol açtığını gösteren çalışmalar da var. 2010 yılında yapılan bir araştırma, en çok gülümseyen kişilerin aynı zamanda 'dikkat genişliği' (çok sayıda nesneyi kısa bir süre içinde algılayabilme ve anımsayabilme yeteneği) sergilediğini gösterdi.

Zorla gülmek bile mutlu hissettirebilir

Pek çok çalışma gülümsemenin ruh halinizi iyileştireceğini gösteriyor. Yukarıda da bahsettiğimiz gibi duygularımız, yüz ifademizden etkileniyor. Bu da demek oluyor ki, kendinizi kötü hissettiğiniz bir anda zorla da olsa gülümserseniz hemen etki edecek ve daha iyi hissetmeye başlayacaksınız.