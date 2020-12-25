Pişmeyen pasta nasıl yapılır az malzemeli şahane lezzet!

Yemek ya da tatlı tarifi ararken pratik olmasını göz önünde bulunduruyoruz. Özellikle pasta yapmak için fazla zamanınız yoksa sizin için olabildiğince pratik bir tarif hazırladık. Pişmeyen pasta tarifinde pandispanya hamuru, krema hazırlamanıza gerek yok! Az malzemeyle şu zamana kadar yaptığınız en nefis, yumuşacık kıvamlı pastalardan birini yapmaya hazır olun. İşte muhteşem pişmeyen pasta tarifi...

Malzemeler:

Tabanı için:

2 paket kakaolu petibör bisküvi

3-4 yemek kaşığı eritilmiş tereyağı

1 çay bardağı toz fındık

Kreması için:

1 paket pişmeyen vanilyalı puding

1 paket toz krem şanti

2 su bardağı soğuk süt

1,5 su bardağı hindistan cevizi

1 paket vanilya

Üzeri için:

100 grambitter çikolata

Nasıl yapılır?

Bisküvileri ve toz fındığı rondodan geçirin, eritilmiş tereyağı ile karıştırarak kelepçeli kabın tabanına güzelce yayın. Su bardağının altı ile güzelce bastırın. Toz pudingi 1 su bardağı süt ile toz krem şantiyi de aynı şekilde 1 su bardağı süt ile ayrı ayrı kaplarda çırpın ardından birleştirin ve Hindistan ceviziyle vanilya ilave edin. Güzelce, söndürmeden spatula yardımıyla karıştırın. Kelepçeli kalıba aktarın ve buzdolabında en az 3-4 saat mümkünse bir gece dinlendirin. Servis etmeden önce üzerine bitter çikolata rendeleyin. Dilimleyerek servis edin. Afiyetler olsun.