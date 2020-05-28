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Kabızlığa neden olan yiyecekler neler işlenmiş tahıllar bu besinlerden biri!

Beslenme şekilleri kabızlık probleminin oluşmasında en önemli etkenlerden. Kabızlığa sebep olan yiyecekleri içeriğimizde bulabilirsiniz.

Kabızlığa neden olan yiyecekler neler işlenmiş tahıllar bu besinlerden biri!
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Her yaştan insanı etkileyebilen kabızlık oldukça can sıkıcı bir sorun. Şişkinliğe yol açarak rahatsızlık veren ve yaşam kalitesini olumsuz etkileyen kabızlığa iyi gelen besinlerin yanı sıra ilaçlar da bulunmaktadır. Bu sorunun ileri derecede görüldüğü durumlarda ilaç kullanmak gerekebiliyor. Kabızlığa sebep olan yiyecekleri haberimizde sıraladık.

Süt ve süt ürünleri

Lif oranı düşük olan süt ve süt ürünleri protein, kalsiyum ve K12 vitamini yönünden zengin gıdalar olmalarına karşın kabızlığa sebep olabilmektedir. Bu nedenle süt ürünleri odaklı bir beslenme şekli, lif yönünden eksik olacağı için kabızlığa yol açar. 

Kırmızı ve beyaz et

Kırmızı etteki doymuş yağın kabızlığı artıran bir etmen olduğu düşünülmektedir. Kırmızı et ve tavuk, yumurta gibi diğer hayvansal gıdalar, yüksek protein kaynakları olduğu için hemen doymamıza, bu nedenle de yüksek miktarda lif içeren bitkisel kaynaklı gıdalara daha az yer vermemize neden olabilir. 

İşlenmiş tahıllar

Tam tahılların aksine, işlenmiş tahıllar çok düşük miktarda lif içerir. Vazgeçemediğimiz beyaz ekmek ve beyaz pirinç, lif oranı düşük, işlenmiş tahıllar arasında yer alır. Buna ek olarak, fast-food ve donmuş gıdalar da, çok az miktarda lif içerir. Yüksek doymuş yağ ve düşük lif içerikli gıdalarla beslenmek bu yüzden kabızlığa neden olabilir.

Çikolata 

Çikolatanın kabızlığı nasıl tetiklediği henüz kanıtlanamasa da beyaz ve sütlü çikolatanın içeriğinde bulunan doymuş yağ miktarı ve lif miktarının düşük olması potansiyel nedenler arasında sayılıyor.

Olgunlaşmamış muz

Muz ve kavun gibi meyveler olgunlaşmadan önce yenildiklerinde, kabızlığa neden olabilir; halihazırda kabızlık çekenlerin durumunu ise daha çok kötüleştirebilir.

 

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