Müceddere pilavı nasıl yapılır besleyici ve doyurucu lezzet!

Ülkemizde Kilis bölgesinde tüketilen müceddere pilavı, Arap kültüründe de oldukça sevilen bir lezzet. Bol soğanlı, mercimekli leziz mi leziz bir tarif olan müceddere pilavı sofralarınızı renklendirecek. Arzuya bağlı olarak pilavınıza baharat ve nohut ekleyerek tadını zenginleştirebilirsiniz. İşte nefis müceddere pilavı tarifi!

Malzemeler:

1 su bardağı haşlanmış yeşil mercimek

4 yemek kaşığı zeytinyağı

3 adet soğan

1 tatlı kaşığı domates salçası

2 su bardağı pilavlık bulgur

2 su bardağı su

1 çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı pul biber

Püf noktası: Eğer haşlanmış yeşil mercimeğiniz yoksa, mercimekleri bir tencereye alın ve üstlerine geçecek kadar su ekleyin. Yumuşayana dek pişirin ve suyunu süzüp, durulayın.

Yapılışı:

Soğanları yarım halka şeklinde doğrayın ve bir tencereye aldığınız zeytinyağında pembeleşene dek kavurun. Salçayı ekleyin ve kokusu çıkana dek kavurun. Ardından 2 su bardağı suyu, tuzu, karabiberi ve pul biberi ekledikten sonra suyun kaynamasını bekleyin ve su kaynayınca bulguru ilave edin. Bu şekilde 5 dakika kadar pişirdikten sonra, haşlanmış mercimekleri de ekleyin, karıştırın ve kısık ateşte suyunu çekene dek pişirin. Yaklaşık 7 dakika. Pilav suyunu çektikten sonra, 10 dakika kadar demlendirin ve servis edin. Afiyetler olsun!