Kulak ağrısına ne iyi gelir zeytinyağı ağrıyı azaltıyor!

Çeşitli nedenlerden oluşabilen kulak ağrıları günlük yaşantımızı etkliyebilen ve hayat kalitesini fazlasıyla düşüren bir sorun. Evde uygulayabileceğiniz bazı yöntemlerle kulak ağrınızı geçirebilirsiniz. İşte evde kulak ağrınızı geçirecek 7 yöntem!

Zeytinyağı

Zeytinyağının dokusu, birikiminin neden olduğu ağrıyı azaltır. Doğrudan uygulanması, kulağınızı yumuşatabilir ve ağrıyı ortadan kaldırabilir. Amerikan Pediatri Akademisi, kulağa birkaç sıcak damla zeytinyağı dökmenin ağrıyı azaltabilecek anti-inflamatuar bir etkiye sahip olabileceğini söylüyor.

Zencefil

Zencefil, aktif doğal özellikleri ve antimikrobiyal ve antifungal olması nedeniyle ağrıyı azaltmaya yardımcı olabilir. Doğrudan kulak içine koymadan dış kulak kanalının etrafına ılık zencefil suyu uygulayın.

Kompres uygulaması

Ağrıyı hafifletmek için termal pedler veya soğuk paketler kullanılabilir. Sıcak ve soğuk arasında dönüşümlü olarak 10 dakika boyunca kulağınıza yerleştirin. Bu yöntem yetişkinlerde ve çocuklarda kullanılabilir. Ancak çocuklara doğrudan yaparken dikkatli olmakta fayda var

Meyan kökü

Meyan kökü anti-enflamatuar ve antibiyotik bileşenleri sayesinde kulak ağrısını hafifletebilir. Bir çorba kaşığı meyan kökü ve bir çorba kaşığı arıtılmış tereyağını ısıtın. Her şeyi karıştırın ve soğuyana kadar 5 dakika bekleyin. Karışımı kulak kanalının dışına yerleştirin ve 15 dakika bekletin, sonra dikkatlice durulayın.

Masaj

Çiğneme kaslarındaki sorunların neden olduğu ağrıyı ortadan kaldırmak için, kulak arkasından başlayarak aşağı doğru boyuna ve daha sonra öne doğru hareket ederek bölgeye hafifçe masaj yapmayı deneyin. Bu tür masaj kulak enfeksiyonu ve aşırı sıvıdan kaynaklanan ağrıyı hafifletmeye yardımcı olabilir, böylece rahatsızlığın kötüleşmesini önleyebilir.

Sarımsak

Sarımsak, anti-enflamatuar ve antimikrobiyal özellikleri sayesinde uzun yıllar boyunca ağrıyı hafifletmek ve enfeksiyonları önlemek için yardımcı olarak kullanılmıştır. Acıyı ve rahatsızlığı yatıştırmak için ezilmiş sarımsakları birkaç dakika susam yağına batırın. Sonra süzün ve kulak kanalına uygulayın.

Kulağınızın üzerine yatmayın

Uyuduğunuz pozisyonlara dikkat edin, çünkü yanlış pozisyonda uyumak enfeksiyonun neden olduğu ağrıyı kötüleştirebilir. Etkilenen kulağın üzerine yatmak yerine diğer tarafa uzanmayı deneyin. Ayrıca, ekstra yastıklar kullanarak uyumayı deneyin. Bu pozisyonlar kulak drenajını teşvik eder ve ağrıyı azaltır.