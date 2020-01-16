search menu
search
close

Kapari nedir karaciğer yağlanmasını önlüyor!

Mutfağımızda pek bilinmeyen kapari, içerdiği vitamin ve mineraller sayesinde şifa dolu bir besin. Bu mucizevi meyve karaciğer yağlanmasının da önüne geçiyor!

Kapari nedir karaciğer yağlanmasını önlüyor!
-A A+

Ülkemizde Güneydoğu Anadolu'da yetiştirilen bir bitki kapari. Her ne kadar mutfağımızda bilinirliği ve tüketimi yaygın olmasa da şifasından faydalanmak için sofralarınızda yer açmanız gereken besinlerin başında geliyor. Kaparinin insan vücuduna en önemli faydalarından biri karaciğer yağlanmalarını engellemesi var olan yağlanmayı da azaltması. İşte kaparinin hiç duymadığınız faydaları!

Kaparinin faydaları

Kanseri önlüyor

Trombosit sayısını arttırdığı için kanser hastaları için şifalı olan kapari, en çok flavonoid içeren gıdalardan biridir.

MS hastalığının tedavisi

A ve E vitamini başta olmak üzere vitamin yönünden zengin olan kapari bitkisinin MS hastalığına iyi geldiği biliniyor.

Ödem attırıcı etki

Kapari, içerdiği flavonoid maddesi sayesinde yüksek oranda antioksidan içeren bir besindir. Bu sayede vücuttaki tüm serbest radikallerin vücuttan atılmasına yardımcı olur. Vücuttaki ödemin atılmasını sağlar.

Karaciğer yağlanmasının önüne geçer

Kapari, içerdiği yüksek lif oranı sayesinde karaciğer yağlanmasının önüne geçerek mevcut olan karaciğer yağlanmasının da azalmasına katkı sağlar.

Yorgunluğu giderir, kilo verdirir

Yüksek lif oranı sayesinde sindirim sistemini düzenler ve kilo vermek isteyenler için yardımcıdır. Tokluk hissi sağlar ve vücuda enerji verir, yorgunluk hissini azaltır.

Böbrek taşı tedavisi

Böbrek taşı tedavisinde, mide bağırsak sorunlarında kapari bitkisinin mucizevi faydalarından yararlanabilirsiniz.

Cinsel gücü artırır

Kapari, afrodizyak etkili besinlerden biridir. Cinsel gücü artırıcı etkisiyle cinsel sağlığın korunmasına yardımcı olur.

 

Yepyeni bir tatil akımı: Staycation ile tanışın! Yepyeni bir tatil akımı: Staycation ile tanışın!
Doğal antidepresan: kakao Doğal antidepresan: kakao
Psikoloji
Ağızda dağılan limonlu kurabiye tarifi! Ağızda dağılan limonlu kurabiye tarifi!
Tatlı
En Güncel Galeriler
Deniz Akkaya'nın estetiksiz haline bakın! Tanımak imkansız
Deniz Akkaya'nın estetiksiz haline bakın! Tanımak imkansız
Zara'yı görenler gözlerine inanamıyor! Estetikle bambaşka biri oldu!
Zara'yı görenler gözlerine inanamıyor! Estetikle bambaşka biri oldu!
Dünyaca ünlü model Kylie Jenner'dan olay yaratacak cinsellik itirafı!
Dünyaca ünlü model Kylie Jenner'dan olay yaratacak cinsellik itirafı!
Deniz Akkaya’ya şok sözler: ‘Müşteri bekleyen eskort…’!
Deniz Akkaya’ya şok sözler: ‘Müşteri bekleyen eskort…’!
Adnan Oktar'ın elde edemediği tek kadından bomba açıklamalar
Adnan Oktar'ın elde edemediği tek kadından bomba açıklamalar
Ünlü mankenden taciz itirafı: ‘Beni 6 erkekle…’
Ünlü mankenden taciz itirafı: ‘Beni 6 erkekle…’
Önceki Haberler
40'ına merdiven dayayan Kim yeni paylaşımıyla adeta dudak uçuklattı!
40'ına merdiven dayayan Kim yeni paylaşımıyla adeta dudak uçuklattı!
Ciltte bu belirtilere aman dikkat!
Ciltte bu belirtilere aman dikkat!
Cem ''memlekette kötülük yapan 3 kişi var'' diyerek ifşa etti!
Cem ''memlekette kötülük yapan 3 kişi var'' diyerek ifşa etti!
İmajını değiştirdi! Yen saç modeli beğeni butonunu çökertti!
İmajını değiştirdi! Yen saç modeli beğeni butonunu çökertti!
Kahvaltının yeni adresi: Pekmezli fındık kreması
Kahvaltının yeni adresi: Pekmezli fındık kreması
Akılları baştan aldı! Yaptığı ip dansıyla adeta nefes kesti!
Akılları baştan aldı! Yaptığı ip dansıyla adeta nefes kesti!
İşte hızlı makyaj yapmanın püf noktaları!
İşte hızlı makyaj yapmanın püf noktaları!
Erken adet olmanızın sebebi meğer buymuş!
Erken adet olmanızın sebebi meğer buymuş!
Yorumlar