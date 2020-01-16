Kapari nedir karaciğer yağlanmasını önlüyor!

Ülkemizde Güneydoğu Anadolu'da yetiştirilen bir bitki kapari. Her ne kadar mutfağımızda bilinirliği ve tüketimi yaygın olmasa da şifasından faydalanmak için sofralarınızda yer açmanız gereken besinlerin başında geliyor. Kaparinin insan vücuduna en önemli faydalarından biri karaciğer yağlanmalarını engellemesi var olan yağlanmayı da azaltması. İşte kaparinin hiç duymadığınız faydaları!

Kaparinin faydaları

Kanseri önlüyor

Trombosit sayısını arttırdığı için kanser hastaları için şifalı olan kapari, en çok flavonoid içeren gıdalardan biridir.

MS hastalığının tedavisi

A ve E vitamini başta olmak üzere vitamin yönünden zengin olan kapari bitkisinin MS hastalığına iyi geldiği biliniyor.

Ödem attırıcı etki

Kapari, içerdiği flavonoid maddesi sayesinde yüksek oranda antioksidan içeren bir besindir. Bu sayede vücuttaki tüm serbest radikallerin vücuttan atılmasına yardımcı olur. Vücuttaki ödemin atılmasını sağlar.

Karaciğer yağlanmasının önüne geçer

Kapari, içerdiği yüksek lif oranı sayesinde karaciğer yağlanmasının önüne geçerek mevcut olan karaciğer yağlanmasının da azalmasına katkı sağlar.

Yorgunluğu giderir, kilo verdirir

Yüksek lif oranı sayesinde sindirim sistemini düzenler ve kilo vermek isteyenler için yardımcıdır. Tokluk hissi sağlar ve vücuda enerji verir, yorgunluk hissini azaltır.

Böbrek taşı tedavisi

Böbrek taşı tedavisinde, mide bağırsak sorunlarında kapari bitkisinin mucizevi faydalarından yararlanabilirsiniz.

Cinsel gücü artırır

Kapari, afrodizyak etkili besinlerden biridir. Cinsel gücü artırıcı etkisiyle cinsel sağlığın korunmasına yardımcı olur.