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Kivi neye iyi gelir cildi gençleştiriyor!

Vitamin ve mineral deposu kivi hem vücut hem de cilt sağlığı için oldukça faydalı bir besin. Kivinin bilmediğiniz yararlarını sizin için derledik...

Kivi neye iyi gelir cildi gençleştiriyor!
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Sevilen meyvelerden biri olan kivi yüksek oranda C vitamini ve antioksidanlardan oldukça zengin. Bu yapısı sayesinde hem kanser gibi hastalıkları önlüyor hem de genç bir cilde sahip olmayı sağlıyor. İşte muhteşem meyve kivinin daha önce duymadığınız faydaları!

Astım tedavisi

Kivinin içerdiği yüksek miktarda C vitamini ve antioksidanların astım semptomlarını azaltttığı bilinmektedir. Akciğer fonksiyonlarını artırabilir ve çocuklardaki hırıltıyı önler.

C vitamini kaynağıyla kanserle savaşır

Kivinin içerisinde bulunan C vitamini güçlü antioksidan görevi görür ve iltihaplanma veya kansere neden olabilecek serbest radikalleri yok eder. Aynı zamanda vücudun zararlı patojenlere karşı bağışıklığını arttırmada yardımcı olur.

Hamileler için faydalı

Kivi hamile kadınlar için faydalı olduğu söylenen folat kaynağıdır. Folat, fetusun gelişmesine yardımcı olur ve sağlıklı olmasını sağlar. Ayrıca, büyümekte olan çocuklar için de çok faydalı olduğu düşünülmektedir.

Sağlıklı ve güzel bir cilt

Kivi doğal bir alkalidir, bu da sık sık tükettiğimiz asitli yiyeceklerin etkilerini önlemede yardımcı olur. Sağlıklı bir vücut, sizi aktif, enerji dolu ve genç bir cilde sahip olmanıza yardımcı olan, iyi bir pH dengesine sahip bir vücuttur. Kivide bulunan C ve E vitaminlerinin cilt bozulmasını önleyen antioksidan görevi gördüğü için cilt için mükemmel olduğu söylenir.

Sindirime yardımcı

Kivide sindirime faydalı olan bol miktarda lif bulunur. Ayrıca, proteini parçalamaya yardımcı olan actinin adı verilen proteolitik bir enzim içerirler.

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