Kuru öksürüğe ne iyi gelir dut pekmezi karışımını deneyin!

Öksürük, solunum yollarının ve boğazı temizlemeye yarayan savunma mekanizması sonucu olarak ortaya çıkar. Boğazda tahriş, göğüste de ağrı yaparak hayatı olumsuz yönde etkileyen bir durumdur. Kuru öksürük genellikle balgamın çıkmadığı ya da balgamın zorlanarak çıktığı öksürük çeşididir. Can sıkıcı bir problem olan öksürüğün doğal çareleri bulunuyor. İşte kuru öksürüğü kesen doğal kürler...

Karabiber ve bal

İlk olarak yarım tatlı kaşığı karabiber ve bir tatlı kaşığı balı karıştırıp tüketin. Ardından ılık bir süt için ve boğazlarınızın rahatladığının farkına varacaksınız.

Dut pekmezi

Bir yemek kaşığı dut pekmezi ve biraz karabiber ekleyerek gün içerisinde tüketirseniz aynı şekilde boğazlarınıza iyi gelecektir.

Ihlamur ve ayva yaprağı

Gün içerisinde ıhlamur ve ayva yaprağını kaynatarak içerseniz aynı şekilde öksürüğünüzün azalmasına yardımcı olacaktır.

Zencefilli karışım

Zencefil, elma kabuğu tarçın ve limonu kaynatarak gün içerisinde suyunu içerek boğazlarınızı rahatlatabilirsiniz.

Nişasta karışımı

Nişastayı su ile kaynatıp içerisine limon ve biraz pekmez ekleyerek kuru öksürüğünüzü dindirmeye yardımcı olabilir.