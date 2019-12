Mandalinanın faydaları neler vücuttaki yağ yakımını hızlandırıyor!

Kış aylarının sevilen meyvelerinden olan mandalina C ve B vitamini deposu olması, lif kaynağı ve minerallerden zengin yapısıyla birçok hastalığa derman oluyor. Sağlığa faydaları inanılmaz olan mandalina yağ yakımını hızlandırmada da birebir bir meyve. İşte mandalinanın daha önce duymadığınız faydaları!

Bağırsakları korur

Mandalinanın muhteşem bir lif kaynağı olduğunu ve portakaldan daha kolay sindirildiğini pek az kişi bilir. Lifin faydaları oldukça fazladır. Bağırsakların korunmasına ve düzenlenmesine yardımcı olur. Yüksek lifli diyetler ayrıca kolesterol seviyelerini düşürür, kan şekeri dengesini sağlar ve sağlıklı kilo kaybına neden olur.

Vücuttaki yağ yakımını hızlandırıyor

Kanı temizleyerek yüksek tansiyon ve diyabet riskinin önüne geçer. Mandalinanın içerisindeki şeker vücudun ihtiyacı olan enerji oranını karşılar. Yağ yakımını hızlandırmada bulunmaz bir nimettir. Bu özelliği ile kilo vermeyi kolaylaştırır.

Hücreleri kanserden koruyor

Mandalina, bazı antikanser özelliklerine sahip olan flavonoidler adı verilen bileşiklerle dolu bir meyvedir. Mandalinalardaki flavonoidlerin, kanserli hücrelerin büyümesini önlediği ve tümörlerin çoğalmasını önlediği gösterilmiştir. Flavonoidler koroner arterlerde daha iyi kan akışını teşvik edebilir, arterlerin kan pıhtıları oluşturmasını önleyebilir ve vücuttaki “kötü” kolesterolün oksidasyonunu durdurabilir, bu da birçok tehlikeli kalp durumu için bir risk faktörüdür.

Yaraları iyileştirir

Mandalina, serbest radikal hasarını da önleyen güçlü bir antioksidan olan C vitamini içeriyor. C vitamini vücuttaki kollajen sentezi için çok önemlidir; yaraları iyileştirir ve tendonları, bağları, kemikleri ve kan damarlarını bir arada tutar. C vitamini aynı zamanda, demirin gıdalardaki emilimine yardımcı olur. Mandalina ayrıca, bağışıklık fonksiyonu, görme, üreme sağlığı ve hücreler arasındaki iletişim ile bağlantılı bir retinoid grubu olan A vitamini içermektedir.

Hamileler ve bebekler için folat kaynağı

Mandalina, vücutta birçok önemli işlevi olan folat ve B vitamini içerir. Folat, vücutta yeni hücrelerin sağlığını korumaya yardımcı olur. Folat, hamilelikte ve bebeklerin büyüme dönemlerinde özellikle önemli bir vitamindir. Yeterli folat tüketimi ayrıca kansere neden olabilecek DNA değişikliklerini önlemeye yardımcı olur. Folat vücuttaki kırmızı kan hücrelerinin üretiminde önemlidir.

Kemik sağlığını geliştirir

Orta büyüklükteki bir mandalinada bir mineral olan yaklaşık 146 miligram potasyum bulunur. Potasyum, vücudun tüm organlarını, hücrelerini ve dokularını etkiler. Bu mineral böbrek, kas, sinir, kalp ve sindirim sisteminin düzgün çalışması için gereklidir. Potasyum kemik sağlığı için de önemlidir, hatta yaşamın ilerleyen dönemlerinde osteoporozla mücadeleye yardım eder. Yeterli potasyum alımı, yüksek tansiyonu önleyebilir ve inme riskini düşürebilir.