search menu
search
close

Mide fıtığı nedir ağız kokusu semptomlarından biri!

Çürükten kaynaklandığını düşündüğünüz ağız kokusunun ardında mide fıtığı yatıyor olabilir. İşte mide fıtığının oluşma nedenleri ve tedavisi!

Mide fıtığı nedir ağız kokusu semptomlarından biri!
-A A+

Genellikle orta yaş üstü insanlarda görülen mide fıtığı; ağız kokusu, mide suyunun ağza gelmesi, ani öksürük gibi belirtilerden oluşuyor. Kesin olarak tedavisi bulunmamasına rağmen mide fıtığından muzdarip olanların tedavi sürecinde yediklerine dikkat etmeleri gerekiyor. Mide fıtığı hakkında bilinmeyenler haberimizde...

Mide fıtığı neden olur?

Karın iç basıncının artması mide fıtığının oluşmasındaki ana etken olmaktadır. Mide bulantısı, bağırsak rahatsızlıkları, kabızlık, stres ve öksürük gibi problemler ise karın iç basıncının artmasının sebebidir. 

Mide fıtığı belirtileri

Mide fıtığı kendini şu belirtilerle gösteriyor:

Ağızda kötü koku

Yemek artıkları ve midedeki suyun ağza doğru çıkması

Uykuda gelen ani öksürük

Geçmeyen boğaz enfeksiyonları

Sürekli zatürre

Göğüste ağrı yanma ve ekşime

Mide fıtığı tedavisi

Mide fıtığının kesin bir tedavisi bulunmamaktadır. Hekimler, reflü, gastrit gibi mide rahatsızlıkları olan hastaların uyduğu perhizlere mide fıtığından muzdarip olanların da uymasını tavsiye ediyor. Mide fıtığı hastaları oturma, yatma, hareket gibi eylemlerinde ekstra özenli olmalı. Asitli içecekler, tereyağı ve kahveden muhakkak uzak durmaları gerekmektedir.

 

Yepyeni bir tatil akımı: Staycation ile tanışın! Yepyeni bir tatil akımı: Staycation ile tanışın!
Bacak bacak üstüne atıyorsanız hemen vazgeçin! Bacak bacak üstüne atıyorsanız hemen vazgeçin!
Sağlık
Kansızlığın doğal çözümü burada! Kansızlığın doğal çözümü burada!
Organik
En Güncel Galeriler
Dünyaca ünlü rapçi makyajsız yakalandı suratını gören...
Dünyaca ünlü rapçi makyajsız yakalandı suratını gören...
Victoria's Secret'in ilk transeksüel modelinin erkek halini gören...
Victoria's Secret'in ilk transeksüel modelinin erkek halini gören...
Estetikten tanınmaz halde! Bahar'ın yeni halini görenler şaşıp kalıyor
Estetikten tanınmaz halde! Bahar'ın yeni halini görenler şaşıp kalıyor
Instagram'ın fenomen doktorunun esktetiksiz haliyle şoke etti!
Instagram'ın fenomen doktorunun esktetiksiz haliyle şoke etti!
Ünlü sunucunun çırılçıplak fotoğrafları ifşa oldu!
Ünlü sunucunun çırılçıplak fotoğrafları ifşa oldu!
Ünlü isimlerden bomba cinsel ilişki itirafları!
Ünlü isimlerden bomba cinsel ilişki itirafları!
Önceki Haberler
2 hafta önce evlenen Sıla hamile mi? İşte eşinden ilk açıklama!
2 hafta önce evlenen Sıla hamile mi? İşte eşinden ilk açıklama!
Murat Boz'un panik dolu anları! Annesi uçakta kalp spazmı geçirdi!
Murat Boz'un panik dolu anları! Annesi uçakta kalp spazmı geçirdi!
Turunçgillerin bu faydasını duyunca yemeden duramayacaksınız!
Turunçgillerin bu faydasını duyunca yemeden duramayacaksınız!
EDHO'da izleyiciyi üzen ayrılık! Kimse bunu beklemiyordu!
EDHO'da izleyiciyi üzen ayrılık! Kimse bunu beklemiyordu!
Hanife bombayı patlattı! İşte düğün tarihi ve yeri!
Hanife bombayı patlattı! İşte düğün tarihi ve yeri!
6.8'lik depremde usta sanatçının evide yıkıldı!
6.8'lik depremde usta sanatçının evide yıkıldı!
Kahvaltının debirbaşı olacak: Fırında peynirli ekmek tarifi
Kahvaltının debirbaşı olacak: Fırında peynirli ekmek tarifi
Virüs nedeniyle 20 gündür hastanede yatan ünlü şarkıcıdan haber var!
Virüs nedeniyle 20 gündür hastanede yatan ünlü şarkıcıdan haber var!
Yorumlar