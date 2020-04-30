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Ramazan'da artan pideler nasıl değerlendirilir pizza yapabilirsiniz!

Ramazan'da artan pideler nasıl değerlendirilir? İftar sofralarının vazgeçilmez lezzeti olan pideler artarsa değerlendirmenin pratik yollarını araştırdık.

Ramazan'da artan pideler nasıl değerlendirilir pizza yapabilirsiniz!
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Ramazan'da vazgeçilmez lezzetlerden biri olan pide özellikle kalabalık ailelerin tercih ettiği lezzetler arasında yer alıyor. Birden fazla alınan pideler ertesi gün aynı lezzeti taşımadığından dolayı atılmak zorunda kalabiliyor. Peki artan pideleri değerlendirmenin bir yolu yok mu? Elbetteki var! Ramazan'da artan pideleri nasıl değerlendirebilir? sorusunun yanıtına sizler için detaylı bir cevap hazırladık. İşte ardan pideleri değerlendirmenin pratik yolları! 

Ramazan mantısı yapabilirsiniz 

Ramazan pideleriniz eğer arttıysa bunları değerledirmenin bir yolu mantı yapmaktan geçiyor. Yapmanız gereken tek şey pideleri servis kalıbına almak ve kıymalı sosu döküp karıştırarak servis etmektir. 

İskender yapabilirsiniz 

Ramazan menüsünde iskender yapmak isteyenlere, artan pidelerinizi kullanmanız için fırsat olabilir.

Kebap için kullanın 

Artan pideleri değerlendirmenin bir başka yolu kuşbaşı kebap için kullanabilirsiniz. Oldukça lezzetli bir iftar menüsü olacağından şüpheniz olmasın. 

Pizza yapıp afiyetle tüketin! 

Artan pideleri değerlendirmenin birbakşa yolu da tabiki pizza yapmak olacaktır. Pidelerle pizza yapmanız oldukça kolaydır. Zaten pizza hamuru kıvamında olan pidelerle piza yapabilir afiyetle tüketebilirsiniz. 

Yumurtalı pide yapabilirsiniz 

Bir başka yolu da yumurtaya bulayıp yumurtalı pide yapmak olacaktır. Özellikle sahurda yapacağınız bu pratik tarif sayesinde hem gün boyunca tok kalacaksınız hem de artan kalan pideleri değerlendirmiş olacaksınız. 

 

 

 

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