Badem sütünün faydaları neler kötü kolesterolü düşüyor!

İnek sütü kimi bünyelere ağır gelip, sindirim problemlerinin yaşanmasına sebebiyet verebilmektedir. Badem sütü ise inek sütünün aksine sindirimi kolaylaştıran bir besindir. Hayvansal gıda tüketmeyen insanların da güvenle tüketebileceği bir süttür. Siz de kolaylıkla badem sütü hazırlayarak bu mucizevi gıdadan faydalanabilirsiniz. İşte badem sütünün vücuda yararları!

Kötü kolesterolü düşüyor

Yüksek kolesterolünüz ve trigliseritiniz varsa, iyi kolestrolü artırır ve kötü kolesterol seviyelerini düşürür. Karşılaştırma yapmanız için, kötü kolesterolü zeytinyağına oranla iki kat daha fazla azalttığını söyleyebiliriz. Ayrıca kalbi güçlendirir.

Sindirimi kolaylaştırıyor

Bağırsaklardaki şeker ve yağ emilimine yardımcı olur. Badem sütü kolayca sindirilebilen bir gıda olduğu için laktoz hassaslığı olan kişilere önerilir, bu şekilde sindirimi kolaylaştırır.

Yüksek oranda postasyum içerir

İshal ve kusmanın yol açtığı potasyum kaybını gidermede birebirdir. İçeriğinde yüksek oranda potasyum olduğu için vücuda ihtiyacı olan potasyumu tedarik eder.

Kilo verdiriyor

Düşük kalorili bir besin olması sebebiyle kilo vermek için iyi bir tercihtir. Günlük diyetinizde inek sütünün yerine koyabilirsiniz. İnek sütünün yoğunluğuna benzer kıvamdadır ve yakın özellikler taşır.

Bağırsak sağlığını koruyor

Lif içeriği sayesinde bağırsak duvarlarını korur. Bağırsak sağlığını koruyan besinlerden biridir. Gastrit ve bağırsak problemleri çeken kişiler için bağırsak işlevlerini düzenlemekte birebirdir.

Tırnaklara ve cilde iyi gelir

İçindeki B2 vitamini saçları ve tırnakları güçlendirir. Ayrıca cildi nemlendirici özelliğe sahiptir.

Badem sütünün hazırlanışı:

Malzemeler

2 su bardağı çiğ badem (çiğ bademi marketlerle kolayca bulabilirsiniz)

6 su bardağı içme suyu

Dilerseniz toz tarçın

Saklamak için sürahi

İnce bir tülbent

Bademleri bir gece önceden suya koyun. 8 saat kadar su içerisinde dinlendirilen bademleri sudan süzün. Ardından iyice şişmiş bademleri içme suyuyla beraber miksere koyup pürüzsüz hale gelene kadar mikserden geçirin. Sürahinin ağız kısmına bir tülbent yerleştirin ve mikserden geçmiş karışımı bu tülbent üzerine dökün. Böylelikle bademin posası tülbent üzerinde kalmış olacak. Ardından temiz elinizle tülbenti iyice sıkarak süzme işlemine devam edin. Çiğ badem sütünü tatlandırmak için içerisine tarçın ilave edebilirsiniz. Sütünüz böylece hazır! 4 güne kadar taptaze kalabilen badem sütünü, kullanacağınız zaman hazırlamakta fayda var.

Dikkatli tüketilmesinde yarar var!

Soya, lahana, keten tohumu, brokoli ve badem tiroidin büyümesine yol açar. Eğer bu yiyeceklerden çok fazla tüketirseniz vücutta iyodin bloke edilir ve tümör oluşabilir.

Bebeklerin beslenmesi için uygun bir süt değildir.