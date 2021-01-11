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Bitter çikolatanın faydaları neler kötü huylu kolesterolü düşürüyor!

7'den 70'e herkesin severek tükettiği bitter çikolatanın kötü huylu kolesterolü azalttığını biliyor muydunuz? İşte bitter çikolatanın bilinmeyen yararları!

Bitter çikolatanın faydaları neler kötü huylu kolesterolü düşürüyor!
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Günümüzde dünya genelindeki kakao ihtiyacının yüzde 75’i Afrika topraklarından karşılanıyor. Tatlıların, kahvenin vazgeçilmezi bitter çikolatanın sağlık için sayısız faydası bulunuyor. Uzmanlar, her gün dört parçayı geçmemek şartıyla bitter çikolata tüketilebileceğini söylüyor. Peki bitter çikolatanın faydaları neler? İşte bitter çikolatanın daha önce hiç duymadığınız faydaları!

Mutlu ediyor!

Çikolatanın, mutluluk hormonu salgılanmasına yardımcı olduğunu hepimiz biliyoruz. Bu konuda rakiplerini geride bırakan bitter çikolata, enerjiyi yükseltiyor, strese karşı savaşıyor.

Kalbi korur

Bol miktarda barındırdığı magnezyum, çinko, kalsiyum, demir gibi mineraller sayesinde beyin fonksiyonlarını destekliyor aynı zamanda kalbi koruyor.

Kolesterolü düşürüyor

Bolca doymamış yağ asidi içeriyor böylece kötü huylu kolesterolü düşürüyor, iyi huylu olanı ise yükseltiyor.

Yaşlanmayı geciktiriyor

Bitter çikolata, flavonoidlerin en çok bulunduğu besinlerin başında geliyor. Bu da yaşlanmayı geciktirdiği anlamına geliyor. Hem tatlı hem faydalı, daha ne olsun!

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