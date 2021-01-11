Şekersiz tahinli sufle nasıl yapılır enfes bir tat!

Diyet yapanların tatlıdan mahrum kalmasına engel olacak harika bir tarif paylaşıyoruz. Şekersiz tahinli sufleyi denedikten sonra bir daha başka bir sufle yapmak istemeyebilirsiniz! Eğer siz de sağlıklı tatlardan vazgeçemiyorsanız bu şekersiz tahinli sufle tarifini mutlaka deneyin. Peki şekersiz tahinli sufle nasıl yapılır? Malzemeleri neler? işte hazırlanışı!

Malzemeler:

2 adet yumurta

1 çay bardağı tahin

2 tatlı kaşığı bal

1 yemek kaşığı tam buğday unu

1 çay kaşığı kabartma tozu

Nasıl yapılır?

Yumurtalarımızın sarısını ve beyazlarını ayırıyoruz. Sarısının üzerine tahin ve balımızı ekleyip iyice karıştırıyoruz. Bunlar karıştıktan sonra üzerine un ekleyip, iyice karışana kadar tekrar karıştırıyoruz. Başka bir kapta yumurtanın beyazını kabartma tozu ile birlikte katı bir kıvam oluşana kadar çırpıyoruz. Ters çevirince dökülmeyecek hale gelmesi lazım. Sonra iki karışımı birleştirip, kaselere bölüyoruz. (Kaseleri tam doldurmayacak şekilde 3 kase de çıkartabilirsiniz.) 180 derece fırında 8-9 dakika pişmesi yeterli oluyor. İçi akışkan mis gibi suflenizi afiyetle yiyebilirsiniz.