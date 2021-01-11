search menu
search
close

Şekersiz tahinli sufle nasıl yapılır enfes bir tat!

Lezzeti üst sınırlarda, herkesin beğenisini kazanacak şekersiz tahinli sufle tarifimizi paylaşıyoruz. Şimdiden afiyetler olsun!

Şekersiz tahinli sufle nasıl yapılır enfes bir tat!
-A A+

Diyet yapanların tatlıdan mahrum kalmasına engel olacak harika bir tarif paylaşıyoruz. Şekersiz tahinli sufleyi denedikten sonra bir daha başka bir sufle yapmak istemeyebilirsiniz! Eğer siz de sağlıklı tatlardan vazgeçemiyorsanız bu şekersiz tahinli sufle tarifini mutlaka deneyin. Peki şekersiz tahinli sufle nasıl yapılır? Malzemeleri neler? işte hazırlanışı!

Malzemeler:

2 adet yumurta
1 çay bardağı tahin
2 tatlı kaşığı bal
1 yemek kaşığı tam buğday unu
1 çay kaşığı kabartma tozu

Nasıl yapılır?

Yumurtalarımızın sarısını ve beyazlarını ayırıyoruz. Sarısının üzerine tahin ve balımızı ekleyip iyice karıştırıyoruz. Bunlar karıştıktan sonra üzerine un ekleyip, iyice karışana kadar tekrar karıştırıyoruz. Başka bir kapta yumurtanın beyazını kabartma tozu ile birlikte katı bir kıvam oluşana kadar çırpıyoruz. Ters çevirince dökülmeyecek hale gelmesi lazım. Sonra iki karışımı birleştirip, kaselere bölüyoruz. (Kaseleri tam doldurmayacak şekilde 3 kase de çıkartabilirsiniz.) 180 derece fırında 8-9 dakika pişmesi yeterli oluyor. İçi akışkan mis gibi suflenizi afiyetle yiyebilirsiniz.

Yepyeni bir tatil akımı: Staycation ile tanışın! Yepyeni bir tatil akımı: Staycation ile tanışın!
Kahveli vücut peelingi nasıl yapılır? Kahveli vücut peelingi nasıl yapılır?
Öneriler
İtirafıyla ailesinden uyarı yiyen İrem'den yalanlama! İtirafıyla ailesinden uyarı yiyen İrem'den yalanlama!
Magazin
En Güncel Galeriler
Yangın ihbarına giden ekiplere tatsız sürpriz! Pencere önünde cinsel..
Yangın ihbarına giden ekiplere tatsız sürpriz! Pencere önünde cinsel..
Hatice'den İvana Sert'e ağır sözler: Ticaret evliliği yapıp...
Hatice'den İvana Sert'e ağır sözler: Ticaret evliliği yapıp...
Dev piton sahibini herkesin gözü önünde boğdu! Herkes şov sandı ama...
Dev piton sahibini herkesin gözü önünde boğdu! Herkes şov sandı ama...
"Kendimi tatmin ederken anneme yakalandım" itirafına babası...
"Kendimi tatmin ederken anneme yakalandım" itirafına babası...
Hazal Kaya yaptığı fedakarlıkla kalpleri fethetti!
Hazal Kaya yaptığı fedakarlıkla kalpleri fethetti!
Şarkıcı Aleyna Tilki'nin kelepçeli pozu olay oldu!
Şarkıcı Aleyna Tilki'nin kelepçeli pozu olay oldu!
Önceki Haberler
Yılın aşk bombası! İclal Aydın, gönlünü ünlü oyuncuya kaptırdı!
Yılın aşk bombası! İclal Aydın, gönlünü ünlü oyuncuya kaptırdı!
Klasik lezzet: Kıymalı karnabahar
Klasik lezzet: Kıymalı karnabahar
Yıldız Tilbe, "Ağzı bozuk konuşmalarım var" diyerek Whatsapp'ı sildi!
Yıldız Tilbe, "Ağzı bozuk konuşmalarım var" diyerek Whatsapp'ı sildi!
Koronavirüse yakalanan Okan Karacan, tek dileğini ambulansta açıkladı!
Koronavirüse yakalanan Okan Karacan, tek dileğini ambulansta açıkladı!
Eski aşıklar yeniden bir araya geldi!
Eski aşıklar yeniden bir araya geldi!
Günlük 70 gramdan fazlası kanser yapıyor!
Günlük 70 gramdan fazlası kanser yapıyor!
Aleyna Tilki'nin kelepçeli pozuna annesinden bomba yorum!
Aleyna Tilki'nin kelepçeli pozuna annesinden bomba yorum!
Hande Erçel yeni reklam filminden servet kazanacak
Hande Erçel yeni reklam filminden servet kazanacak
Yorumlar