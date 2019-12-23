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Çekirdek çitlemenin faydaları neler stres ve anksiyeteyle mücadele ediyor!

Severek tüketilen çekirdeğin içerisindeki E vitamini, magnezyum ve folat sayesinde sağlığa birçok yararı bulunuyor. İşte çekirdeğin bilmediğiniz faydaları!

Çekirdek çitlemenin faydaları neler stres ve anksiyeteyle mücadele ediyor!
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Severek tükettiğimiz kuruyemişlerden olan çekirdek stres atmanın yanında birçok faydaya sahip. İçerisinde E vitamini, magnezyum ve folat barındıran vitamin deposu çekirdek, unutkanlığı giderip hafızayı güçlendiriyor, tiroit bezlerinin daha iyi çalışmasını sağlıyor. Her gün bir avuç tükettiğiniz çekirdek bir kişinin günlük alması gereken besin değerlerini rahatlıkla karşılayabiliyor. İşte çekirdeğin bilmediğiniz faydaları!

Stresi azaltır, anksiyete ile mücadele eder

Çekirdek strese karşı oldukça etkilidir ve bu özelliğiyle doğal bir tedavi seçeneği sunar. Anksiyete ile mücadele eden kişiler tarafından düzenli olarak tüketilmesi tavsiye edilir. Depresyona iyi gelir ve doğal bir antidepresan yerine geçebilir.

Tok tutar

Çekirdek ayrıca tok tutucu özelliğe sahiptir. Bu nedenle yüksek kalorili atıştırmalıklardan ziyade sağlıklı ve doyurucu bir ara öğün olarak tüketilebilir.

Vitamin deposu

B1, B5, folik asit ve E vitamini içeriği ile söz konusu vitaminleri vücuda alabilmek için tercih edilebilecek en doğal seçeneklerden birisidir. Her gün bir avuç tüketilmesi, bir kişinin günlük olarak alması gereken birçok besin değerini rahatlıkla karşılayabilmektedir.

Unutkanlığı giderip, hafızayı güçlediriyor

Çekirdek beyin fonksiyonlarını güçlendirir. Unutkanlığı giderir ve hafızayı güçlendirici etkilere sahiptir. Alzheimer hastalığında tamamen doğal bir yardımcı tedavi olarak tüketilebilir.

Bağışıklık sistemini kuvvetlendirir

Zengin oranda magnezyum içeriği sayesinde özellikle bağışıklık sistemini kuvvetlendirir ve bu sayede kişilerin çeşitli hastalıklara karşı direnç kazanmalarına olanak verir.

Tiroide iyi gelir

Hücreleri serbest radikallerden koruma görevini üstlenen çekirdek, ayrıca tiroit bezlerinin daha düzenli şekilde çalışmalarını sağlar. Tiroit hastalarına iyi gelen bir besindir. 

Şekeri düzenler

Kan şekeri seviyesini düzenleme özelliğine sahip olan çekirdek şeker hastaları için de bulunmaz bir nimet.

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