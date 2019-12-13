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Ejder meyvesinin faydaları neler hastalıklardan koruyor!

Son dönemlerin adından sıkça bahsedilen meyvesi olan ejder meyvesi vücuda faydalarıyla şaşırtıyor. İşte ejder meyvesinin daha önce duymadığınız yararları!

Ejder meyvesinin faydaları neler hastalıklardan koruyor!
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Ejder meyvesi ya da pitaya, bilimsel anlamda Hylocereus cinsi çeşitli kaktüs türlerinin (tatlı pitaya) olarak adlandırılan meyvesidir. Vücuda faydaları saymakla bitmeyen bu meyve tam bir şifa kaynağı. İçeriğindeki zengin vitaminlerle hastalıklara karşı koruma görevi görüyor. İşte ejder meyvesinin bilmediğiniz faydaları!

C vitamininden zengin

Pitaya, içinde bolca C vitamini bulunduğu için bağışıklık sistemini güçlendiriyor.
Yine C vitaminin etkisiyle güçlü antioksidan özellik gösteriyor, vücuda serbest radikallerin girmesini önleyerek bizi hastalıklardan koruyor.

Kalsiyum kaynağı

Pitayanın içinde kalsiyum da oldukça fazla olduğundan kemiklerin gelişimi ve sağlığı açısından olumlu etkilerde bulunuyor.

Yüksek tansiyona birebir

Kan basıncını düşürdüğünden yüksek tansiyon gibi rahatsızlıkların önüne geçiyor, iyileşme sürecine destek oluyor. Bol miktarda likopen içeren pitaya, likopenin etkisiyle kalp ve damar hastalıklarına yakalanma riskini azaltıyor.

Diyabete iyi geliyor

Çözülebilir lifler, potasyum ve düşük şeker oranıyla Tip 2 diyabet hastalığının da önemli destekçilerinden oluyor.

Zayıflamaya yardımcı

Kalorisi yok denecek kadar az olması yetmezmiş gibi bir de lifli yapıda olması sayesinde zayıflamaya yardımcı oluyor.

Cilde iyi geliyor

Vucudun nem dengesini koruması nedeniyle özellikle cilt kuruluğu yaşayanlar için en doğal çözümlerden oluyor. İçindeki potasyum sayesinde göz sağlığına da destek olmayı unutmayan pitaya, özellikle göz kuruluğu çekenlere çok fayda sağlıyor.

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