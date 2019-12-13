Nusret'in duvara bantladığı pirzola olay oldu! Sosyal medyayı salladı!

Sosyetik kasap Nusret Gökçe, duvara pirzola bantladı. Son günlerde duvara bantlanan sanat eseriyle gündem olan İtalyan sanatçıya gönderme yaptı. Nusret, İtalyan Maurizio Cattelan'ın duvara bantlanmış muz isimli sanat çalışmasını 120 bin dolara satmasına karşılık olarak duvara bantladığı pirzolaya 1 milyar 250 milyon dolarlık fiyat biçti.

Pirzola için 7,2 milyar TL istedi

Tüm Türkiye'de restoran zincirlerinin sahibi ve zamanının bir kısmını spor yaparak geçiren Nusret Gökçe dikkat çeken sosyal medya paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan Gökçe, İtalyan sanatçı Maurizio Cattelan'ın duvara bantlanmış muz isimli eserini 120 bin dolara satışa çıkarmasına karşılık bir hamle yaptı. Bir pirzolayı bantlayan Gökçe, bu fotoğrafı "Sadece $1,250,000,000 dedi" notuyla Instagram hesabından paylaştı. Gökçe'nin 1 milyar 250 milyon dolar yani 7,2 milyar TL istediği bu pirzola için sosyal medya kullanıcılarının ne tepki vereceği merak konusu oldu.



Duvara bantlanan muz 120 bin dolara satılmıştı

ABD'nin Miami şehrinde düzenlenen Art Basel Sanat Festivali kapsamında sergilenen ve sadece "duvara bantlanmış bir muzdan" oluşan sanat eserine 120 bin dolara alıcı çıktı. İtalyan sanatçı Maurizio Cattelan tarafından yapılan post-modern eser, Miami'deki bir süpermarketten alınan bir adet muz ve 15 santim uzunluğunda bir koli bandından oluşuyor.