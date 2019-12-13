search menu
search
close

Nusret'in duvara bantladığı pirzola olay oldu! Sosyal medyayı salladı!

Çektiği videolarla sık sık gündeme gelen ünlü kasap Nusret Gökçe bu defa duvara bantladığı pirzolayla olay oldu. Duvara bantlanan sanat eserine gönderme yaptı.

Nusret'in duvara bantladığı pirzola olay oldu! Sosyal medyayı salladı!
-A A+

Sosyetik kasap Nusret Gökçe, duvara pirzola bantladı. Son günlerde duvara bantlanan sanat eseriyle gündem olan İtalyan sanatçıya gönderme yaptı. Nusret, İtalyan Maurizio Cattelan'ın duvara bantlanmış muz isimli sanat çalışmasını 120 bin dolara satmasına karşılık olarak duvara bantladığı pirzolaya 1 milyar 250 milyon dolarlık fiyat biçti. 

Pirzola için 7,2 milyar TL istedi

Tüm Türkiye'de restoran zincirlerinin sahibi ve zamanının bir kısmını spor yaparak geçiren Nusret Gökçe dikkat çeken sosyal medya paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan Gökçe, İtalyan sanatçı Maurizio Cattelan'ın duvara bantlanmış muz isimli eserini 120 bin dolara satışa çıkarmasına karşılık bir hamle yaptı. Bir pirzolayı bantlayan Gökçe, bu fotoğrafı "Sadece $1,250,000,000 dedi" notuyla Instagram hesabından paylaştı. Gökçe'nin 1 milyar 250 milyon dolar yani 7,2 milyar TL istediği bu pirzola için sosyal medya kullanıcılarının ne tepki vereceği merak konusu oldu.


Duvara bantlanan muz 120 bin dolara satılmıştı

ABD'nin Miami şehrinde düzenlenen Art Basel Sanat Festivali kapsamında sergilenen ve sadece "duvara bantlanmış bir muzdan" oluşan sanat eserine 120 bin dolara alıcı çıktı. İtalyan sanatçı Maurizio Cattelan tarafından yapılan post-modern eser, Miami'deki bir süpermarketten alınan bir adet muz ve 15 santim uzunluğunda bir koli bandından oluşuyor.

 

 

Yepyeni bir tatil akımı: Staycation ile tanışın! Yepyeni bir tatil akımı: Staycation ile tanışın!
Leziz mi leziz: Kestaneli hindi büryan tarifi! Leziz mi leziz: Kestaneli hindi büryan tarifi!
Yemek
Her gün badem yiyin bakın vücudunuzda neler olacak! Her gün badem yiyin bakın vücudunuzda neler olacak!
Öneriler
En Güncel Galeriler
Barbie bebeğe benzemek için yüzlerce ameliyat oldu! Son hali inanılmaz
Barbie bebeğe benzemek için yüzlerce ameliyat oldu! Son hali inanılmaz
Muhteşem Yüzyıl'ın Şeker Ağa'sını görenler tanıyamadı!
Muhteşem Yüzyıl'ın Şeker Ağa'sını görenler tanıyamadı!
Tek hedefi Barbie bebeğe benzemekti! Son halini görenler şoka giriyor!
Tek hedefi Barbie bebeğe benzemekti! Son halini görenler şoka giriyor!
Dünyanın en büyük vajinası için ameliyat oldu! Az kalsın ölüyordu!
Dünyanın en büyük vajinası için ameliyat oldu! Az kalsın ölüyordu!
Yeşim Ceren Bozoğlu'ndan şaşırtan değişim!
Yeşim Ceren Bozoğlu'ndan şaşırtan değişim!
Ahu Tuğba'nın kızı Anjelik mesleğiyle şoke etti!
Ahu Tuğba'nın kızı Anjelik mesleğiyle şoke etti!
Önceki Haberler
Aniden başınız dönüyorsa dikkat!
Aniden başınız dönüyorsa dikkat!
Hadise'nin dekolteli pozu sosyal medyayı karıştırdı!
Hadise'nin dekolteli pozu sosyal medyayı karıştırdı!
Ayvayı metal bıçakla sakın kesmeyin!
Ayvayı metal bıçakla sakın kesmeyin!
Hamdi Alkan'ın kızı Zeynep'ten olay pozlar! Gören dönüp dönüp baktı!
Hamdi Alkan'ın kızı Zeynep'ten olay pozlar! Gören dönüp dönüp baktı!
Bu hastalık batıya göre Türkiye'de daha çok görülüyor!
Bu hastalık batıya göre Türkiye'de daha çok görülüyor!
Mr. Jade’nin ödül mutluluğu
Mr. Jade’nin ödül mutluluğu
Kahvaltıların vazgeçilmezi: Kahvaltı ekmeği tarifi
Kahvaltıların vazgeçilmezi: Kahvaltı ekmeği tarifi
''Bir ara böyleydik'' notuyla paylaştı! Beğeni butonu çöktü!
''Bir ara böyleydik'' notuyla paylaştı! Beğeni butonu çöktü!
Yorumlar