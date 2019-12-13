search menu
search
close

Mor lahananın faydaları neler kalp krizi riskini azaltıyor!

Vücuda sağladığı yararlarla mucizevi bir besin olan mor lahana kalp krizini de önlüyor. İşte mor lahananın daha önce duymadığınız faydaları!

Mor lahananın faydaları neler kalp krizi riskini azaltıyor!
-A A+

Salatalarda, mezelerde ve yemeklerde kullanılan mor lahana içerisindeki zengin antioksidan, vitamin ve minerallerle faydalarıyla şaşırtıyor. Vücuda faydası saymakla bitmeyen mor lahana damar sağlığını korumada ve kalp krizini önlemede birebir. İşte mor lahananın bilmediğiniz diğer faydaları!

Kalp krizi riskini azaltıyor

Damar duvarının sertleşmesini önleyerek kalp ve damar hastalıklarından korur. Ayrıca alp krizi riskini azaltır. Buna etki eden şey ise lahanaya mor rengini veren flavonoid antioksidanlar olan antosiyanin içeriğidir. Düzenli olarak antosiyanin içeren gıdalar tüketmek, kalp krizi riskini %11-32 oranında azaltıyor.

Hücreleri korur

Güçlü antioksidan yapısı sayesinde hücresel hasara karşı vücudu korur. Sülfür içeriği sayesinde de cildin dermis tabakasındaki yenileme hücrelerini güçlendirir. Böylece akne ve sivilce oluşumunu engeller.

Antioksidan kaynağı

Mor lahana, C vitamini , antosiyaninler, karotenoidler, kaemprefol gibi flavonoid antioksidanları bünyesinde barındırır. Bu bileşenler vücudumuz için son derece faydalıdırlar.

Baş ağrısına birebir

Baş ağrısına birebirdir. Mor lahananın yaprağıyla başınıza kompres yaparak ağrıdan kurtulabilirsiniz.

Yepyeni bir tatil akımı: Staycation ile tanışın! Yepyeni bir tatil akımı: Staycation ile tanışın!
Leziz mi leziz: Kestaneli hindi büryan tarifi! Leziz mi leziz: Kestaneli hindi büryan tarifi!
Yemek
Her gün badem yiyin bakın vücudunuzda neler olacak! Her gün badem yiyin bakın vücudunuzda neler olacak!
Öneriler
En Güncel Galeriler
Barbie bebeğe benzemek için yüzlerce ameliyat oldu! Son hali inanılmaz
Barbie bebeğe benzemek için yüzlerce ameliyat oldu! Son hali inanılmaz
Muhteşem Yüzyıl'ın Şeker Ağa'sını görenler tanıyamadı!
Muhteşem Yüzyıl'ın Şeker Ağa'sını görenler tanıyamadı!
Tek hedefi Barbie bebeğe benzemekti! Son halini görenler şoka giriyor!
Tek hedefi Barbie bebeğe benzemekti! Son halini görenler şoka giriyor!
Dünyanın en büyük vajinası için ameliyat oldu! Az kalsın ölüyordu!
Dünyanın en büyük vajinası için ameliyat oldu! Az kalsın ölüyordu!
Yeşim Ceren Bozoğlu'ndan şaşırtan değişim!
Yeşim Ceren Bozoğlu'ndan şaşırtan değişim!
Ahu Tuğba'nın kızı Anjelik mesleğiyle şoke etti!
Ahu Tuğba'nın kızı Anjelik mesleğiyle şoke etti!
Önceki Haberler
Nusret Gökçe duvara pirzola bantladı! Rekor fiyat istedi!
Nusret Gökçe duvara pirzola bantladı! Rekor fiyat istedi!
Aniden başınız dönüyorsa dikkat!
Aniden başınız dönüyorsa dikkat!
Hadise'nin dekolteli pozu sosyal medyayı karıştırdı!
Hadise'nin dekolteli pozu sosyal medyayı karıştırdı!
Ayvayı metal bıçakla sakın kesmeyin!
Ayvayı metal bıçakla sakın kesmeyin!
Hamdi Alkan'ın kızı Zeynep'ten olay pozlar! Gören dönüp dönüp baktı!
Hamdi Alkan'ın kızı Zeynep'ten olay pozlar! Gören dönüp dönüp baktı!
Bu hastalık batıya göre Türkiye'de daha çok görülüyor!
Bu hastalık batıya göre Türkiye'de daha çok görülüyor!
Mr. Jade’nin ödül mutluluğu
Mr. Jade’nin ödül mutluluğu
Kahvaltıların vazgeçilmezi: Kahvaltı ekmeği tarifi
Kahvaltıların vazgeçilmezi: Kahvaltı ekmeği tarifi
Yorumlar