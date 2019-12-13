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3 malzemeli kek tarifi nasıl yapılır enfes bir tat

Yumuşacık yapısı ve çikolata kremasıyla tadı damağınızda kalan bir tarifle karşınızdayız. İşte enfes tadıyla 3 malzemeli kek tarifi!

3 malzemeli kek tarifi nasıl yapılır enfes bir tat
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Tatlı krizinizi sadece 3 malzeme kullanarak bitirebilirsiniz. O halde evinizde bulunan bu 3 malzemeyle çikolatalı kek hazırlamaya ne dersiniz? Hem pratik hem lezzetli. Tek ihtiyacınız olan şeyler; yumurta, un ve çikolata kreması! İşte 3 malzemeli çikolatalı kek tarifi... 

Malzemeler:

2 su bardağı çikolata kreması
4 adet oda sıcaklığında yumurta
Yarım su bardağı kek unu

Üzeri için;

Yarım fincan çikolata kreması

Nasıl yapılır?

Öncelikle fırınınızı 250 derece de ısınmaya bırakın. Daha sonra bir kabın içerisine 4 adet yumurtayı ve çikolata kremasını ekleyin. Karışım iki katına çıkana kadar çırpın ve içerisine yavaş yavaş unu ekleyin. Bu sırada bir spatula yardımıyla karışımı karıştırmaya devam edin. Yağlı kağıt serili pasta kalıbınıza karışımı yayın. Kekin ortası kabarana kadar yaklaşık 40 dakika pişirin. Pişen keki çıkarıp 15 dakika kadar soğumasını bekleyin. (Bu sırada üzeri kapalı olsun) Ardından üzerini açın ve bir tel raf üzerinde soğuması için bırakın. Soğumuş olan kekin üzerine yarım fincan çikolata kremasını sürün ve dilimleyip servis edin.

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